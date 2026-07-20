"사람 몰리고 지갑 열렸다"…부산시, 부산브랜드페스타 역대 최대 실적 기록

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일~12일 부산브랜드페스타를 열어 역대 최다 관람객과 매출을 기록했다
- 행사에 지역기업 187개사와 공공·민간 바이어 130명이 참여해 987건, 약 780억 원 규모 상담을 진행했다
- 체험형 콘텐츠로 현장 소비를 촉진해 100개 기업이 약 4억4700만 원을 판매했고 시는 행사를 지역 대표 소비 축제로 키울 계획이다
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체험형 행사 도입 현장 매출 4.4억 기록
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 지역 소비 촉진 행사인 부산브랜드페스타를 통해 관람객과 매출 모두 역대 최대 실적을 기록했다.
시는 '2026 부산브랜드페스타'가 지난 10일부터 12일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 열려 총 1만7822명이 방문했다고 20일 밝혔다. 이는 2023년 기록(1만3028명)을 넘어선 역대 최다 규모다.
행사에는 지역기업 187개사가 참여해 규모 면에서도 최대치를 기록했다. 시는 이번 행사가 '부산 민생 100일 비상조치'와 연계돼 지역기업 판로 확대와 소비 활성화를 현장에서 추진한 점에 의미를 뒀다.
행사와 함께 열린 민·관 통합 지역상품 구매 상담회도 판로 확대에 힘을 보탰다. 한국중소벤처기업유통원과 협력해 공공 조달과 민간 유통을 아우르는 방식으로 진행됐다.
상담회에는 공공기관과 민간 바이어 130명, 지역기업 261개사가 참여해 총 987건, 약 780억 원 규모 상담이 이뤄졌다. 이를 통해 신규 거래처 발굴과 시장 진출 기반을 마련했다는 평가다.
현장 소비도 이어졌다. 캠핑존, 스탬프 투어, 드로잉 쇼 등 체험형 콘텐츠를 도입해 체류 시간을 늘리고 쿠폰 지급 등을 통해 구매를 유도했다.
현재까지 집계된 100개 참가기업의 현장 판매액은 약 4억4700만 원으로 나타났다. 일부 기업은 준비 물량이 행사 기간 중 소진되기도 했다.
시는 향후 상담 성과의 실제 계약 여부와 매출 실적을 지속 관리하고 콘텐츠를 보완해 행사를 지역 대표 소비 축제로 발전시킬 계획이다.
전재수 시장은 "이번 행사의 성과는 우리 지역기업들의 뛰어난 경쟁력과 지역 제품에 대한 시민들의 뜨거운 관심이 모여 만든 결실"이라며 "지역 제품 구매를 확대하고 공공과 민간이 함께 지역 소비를 확산해 지역기업이 지속적으로 성장할 수 있는 선순환 경제를 만들어 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com