"今晚，去汉江游泳如何？"汉江公园游泳池夜场人气爆棚

纽斯频通讯社首尔7月16日电 韩国首尔市继6月19日开放"城中水上乐园"汉江公园游泳池及戏水区后，7月3日起开放纛岛、汝矣岛游泳池和蚕室、兰芝戏水区夜场，受到"夜泳族"市民的热烈追捧。

图为19日的首尔汝矣岛汉江公园泳池。【图片=纽斯频通讯社DB】

开放开放至今（6月19日至7月14日），已约15万人前往汉江公园游泳池及戏水区。入场人次最多的是纛岛游泳池，为5.0819万人次，同比增长29%；汝矣岛游泳池为4.9048万人次，同比增长37%。

首尔市还计划运营特色活动，让前往汉江公园游泳池及戏水区的访客愉快避暑。首先，在访客较多的纛岛和汝矣岛游泳池，从18日起，在周末及节假日举行"冰水池（冷水池）"活动，将冰块放进移动式泳池里，助力市民清爽战胜酷暑。

夜场期间还将举办各种表演。在纛岛和汝矣岛游泳池，7月至8月间将举办街头路演（SUMMER YOUTH：我们的夏天），为热带夜平添一份清凉。此外，作为"2026汉江庆典之夏"的一环，兰芝戏水区将于8月1日和2日举行水上音乐会"汉江音乐扑通"；蚕室戏水区将于8月8日和9日举办"汉江传统（Eolssoo）扑通"，届时访客不仅可以体验惊险刺激的走绳，还可以欣赏到名人的走绳表演。

首尔市正致力于预防汉江公园游泳池及戏水区访客的安全事故，并竭力打造舒适的游玩环境。

首先，为预防安全事故，首尔市今年首次在6处游泳池及戏水区安装了136台监控摄像头，以构建实时视频监控及突发状况快速响应体系。

此外，为了向市民提供干净的池水环境，首尔市全面更换汉江公园游泳池的37台过滤器并严密监控水质安全。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社