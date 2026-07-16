청와대, 유시민 검찰개혁 비판에 "기소 분리 흔들린 적 없다"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 16일 유시민의 검찰개혁 비판에 대해 이재명 대통령의 수사·기소 분리 원칙은 흔들린 적 없다고 밝혔다.
- 강유정 수석대변인은 이 대통령과 청와대의 검찰개혁 핵심 가치가 유지되고 있으며 특정인 발언에 별도 대응하지 않는다고 했다.
- 유시민 작가는 매불쇼에서 이 대통령의 검찰개혁 방향을 매우 위험한 선택이라며 수사·기소 완전분리 미추진 책임을 대통령에게 돌려 비판했다.
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"검찰개혁 핵심가치는 수사 기소 분리
특정인 발언에 별도 입장 표명 않는다"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 16일 유시민 작가가 '검찰개혁이 이뤄지지 않은 것은 이재명 대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 원하지 않기 때문'이라고 한 발언에 대해 "이 대통령의 수사 기소 분리라는 검찰개혁 핵심 가치는 흔들린 적 없다"고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 오후 춘추관 브리핑에서 언론 질문에 이같이 답했다.
강 수석대변인은 "청와대와 이 대통령의 수사 기소 분리라는 검찰개혁 핵심 가치는 흔들린 적 없다"고 다시 한 번 분명히 했다.
강 수석대변인은 "특정인의 발언에 별도로 입장을 표명하거나 대응하지 않는다"고 말했다.
유 작가는 지난 15일 유튜브 방송 매불쇼에 출연해 이 대통령의 검찰개혁 방향을 지적하며 "대통령이 매우 잘못된 판단을 하고 있고 본인에게도 해가 되고 나라에도 좋지 않은 방식으로 행동하고 있다고 본다"고 비판했다.
유 작가는 "이 대통령은 노선을 선택했고 저는 존중하지만 그게 매우 위험한 선택이고 실패로 끝날 것이라고 본다"고 다소 강도 높은 비판을 했다.
유 작가는 "1년 넘게 (검찰) 개혁이 이뤄지지 않은 것은 대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 원하지 않기 때문"이라며 "정부안도 대통령이 못 내게 한 것이라고 본다"고 주장하기도 했다.
유 작가는 "검찰 개혁이 이렇게 지체되는 데 이 대통령이 진짜 해명 한마디도 한 적이 없다"고 말했다.
pcjay@newspim.com