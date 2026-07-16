월드컵 무대 오른 아틀라스…현대차그룹 '피지컬 AI' 기술력 과시

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 15일 월드컵 하프타임 로봇 퍼포먼스 개발 과정과 기술을 공개했다.
- 아틀라스는 5일 월드컵 16강전에서 선수 세리머니를 따라 하고 공을 주심에게 전달하는 정밀 동작을 야외 경기장에서 구현했다.
- 보스턴다이나믹스는 통신·환경 대응과 리타겟팅·강화학습 기술로 균형·적응·물체 전달 능력을 검증해 제조 현장 투입을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'가 월드컵 경기장에서 사람의 동작을 재현하며 산업 현장 투입 가능성을 입증했다.
현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이나믹스는 15일 아틀라스의 'FIFA 월드컵 2026' 하프타임 퍼포먼스 개발 과정과 적용 기술을 공개했다.
아틀라스는 지난 5일 월드컵 16강전에서 유명 축구 선수들의 골 세리머니를 따라 하고 공을 주심에게 전달했다. 연구실이 아닌 수만 명의 관중이 모인 야외 경기장에서 정밀한 동작을 구현한 것이다.
보스턴다이나믹스는 혼잡한 통신 환경에 대응하기 위해 전용 통신 채널을 구축하고, 강한 햇빛과 고온에서도 작동하도록 시스템을 개선했다. 마찰과 탄성이 일정하지 않은 잔디에 적응시키기 위해 실제 축구장에서 걷기와 달리기 훈련도 진행했다.
자연스러운 동작 구현에는 사람의 움직임을 로봇 구조에 맞게 변환하는 리타겟팅과 강화학습, 전신 관절을 통합 제어하는 기술이 활용됐다.
보스턴다이나믹스는 이번 시연에서 검증한 균형 유지와 환경 적응, 물체 전달 기술을 향후 부품 운반과 조립 등 제조 현장 작업에 활용할 계획이다.
chanw@newspim.com