미래에셋, 'TIGER 미국배당다우존스' ETF 순자산 4조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋자산운용은 16일 TIGER 미국배당다우존스 ETF 순자산이 4조원을 돌파했다고 밝혔다.
- 이 ETF는 월배당과 배당성장 전략으로 미국 우량 배당기업에 투자하며 시장 변동기에도 안정적 현금흐름 추구 상품으로 개인 자금이 유입됐다.
- 기초지수는 SCHD와 동일한 다우존스 배당지수로 연초 이후 수익률 21.6%를 기록해 S&P500을 상회했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용은 16일 자사 'TIGER 미국배당다우존스' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 4조원을 넘어섰다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 전날 기준 해당 ETF의 연초 이후 순자산 증가액은 1조7822억원으로 집계됐다. 같은 기간 개인 순매수는 9213억원을 기록했으며, 순자산은 4조181억원으로 국내 상장 미국 배당주 ETF 가운데 최초로 4조원을 돌파했다.
회사는 자금 유입 배경으로 월배당과 배당성장을 동시에 추구하는 상품 특성을 꼽았다. TIGER 미국배당다우존스 ETF는 미국 우량 배당기업에 투자하며 매월 분배금을 지급한다. 배당의 지속성과 배당 성장 가능성을 함께 고려하는 전략을 바탕으로 시장 변동성이 확대될 때마다 안정적인 현금흐름을 추구하는 투자자들의 관심이 이어지고 있다는 설명이다.
기초지수는 미국 대표 배당주 ETF인 'Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)'가 추종하는 'Dow Jones U.S. Dividend 100 Index'와 동일하다. 연초 이후 수익률은 21.6%로 같은 기간 S&P500 지수를 웃돌았다.
김상율 미래에셋자산운용 글로벌ETF운용본부 본부장은 "순자산 4조원 돌파는 TIGER 미국배당다우존스 ETF가 국내 투자자들의 포트폴리오 내 핵심 투자 상품으로 자리 잡았다는 의미"라며 "앞으로도 안정적인 현금흐름과 미국 우량 기업 분산투자를 원하는 장기·연금 투자자들의 자산 형성을 지원해 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com