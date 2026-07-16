잠실 MICE·청주 명암유원지 민자사업 본궤도…민투심 통과

AI 핵심 요약beta
- 정부가 16일 잠실종합운동장·청주 명암유원지 민간투자사업 2건을 승인했다.
- 잠실에는 돔야구장·컨벤션·숙박·상업시설 등 스포츠·마이스 복합단지를 민간자금 2조6955억원으로 조성한다.
- 청주 명암유원지에는 대관람차·공연장·전시관 등 관광·문화시설을 만들어 체류형 관광거점으로 탈바꿈시킬 계획이다.
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잠실 스포츠·문화복합단지 조성
청주 명암유원지 관광거점 추진
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 정부가 총사업비 2조7000억원 규모의 민간투자사업 2건을 승인했다. 잠실종합운동장 일대를 스포츠·문화 복합단지로 조성하는 사업과 청주 명암유원지에 관광·문화시설을 짓는 사업이 본격 추진될 전망이다.
기획예산처는 16일 제4회 민간투자사업심의위원회(민투심)를 열고, 총사업비 2조7000억원 규모의 민간투자사업 2건을 심의·의결했다고 밝혔다.
이날 민투심에서는 서울시 잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성사업의 사업시행자 지정과 실시협약안이 의결됐다. 이 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만8000㎡ 부지에 돔야구장과 전시·컨벤션 시설, 숙박·상업·업무시설 등을 조성하는 사업이다.
총사업비는 2조6955억원으로 사업비 전액을 민간이 부담하며, 운영 수익 일부는 서울시 기금으로 조성돼 균형발전 재원으로 활용된다. 노후 스포츠시설을 복합문화단지로 재편함으로써 국가 브랜드 제고와 서비스산업 경쟁력 강화, 고용 창출 등의 효과를 불러일으킬 것으로 기대된다.
청주시 명암유원지 대상지 공모형 민간투자사업도 민투심을 통과했다. 이번 의결로 민간투자기본계획에 명시되지 않았던 유원지 내 복합 관광·문화시설이 민간투자 대상시설로 인정됐다.
청주시는 명암저수지 일원에 대관람차와 공연장, 전시관, 음악분수, 로봇체험관 등을 조성해 명암유원지를 체류형 관광거점으로 탈바꿈시킬 계획이다.
앞으로 기획처는 민간투자사업의 신속한 추진을 위해 적격성조사를 기한 내 마무리하고, 민투심을 수시 개최해 사업 추진을 뒷받침할 예정이다. 특별인프라펀드와 보증 확대 등을 통해 사업 자금조달 지원도 강화한다.
rang@newspim.com