罗泓轸时隔10年新作《希望》上映 科幻动作惊悚片亮相银幕

纽斯频通讯社首尔7月15日电 由韩国导演罗泓轸执导的科幻动作惊悚电影《希望》（Hope）15日在韩国正式上映。这是罗泓轸继上一部长片后时隔10年推出的新作，也是其首次挑战外星生命题材科幻电影。

电影《希望》海报。【图片=PLUSM娱乐提供】

《希望》今年5月入围第79届戛纳国际电影节主竞赛单元，并在电影节期间完成全球首映。影片以韩朝非军事区（DMZ）一座虚构村庄遭神秘外星生命体入侵为背景，讲述当地居民与外星生物展开生死搏斗的故事。影片放映后引发广泛关注，凭借紧张的叙事节奏和强烈的视觉冲击力成为本届戛纳电影节的话题作品之一。

罗泓轸表示，《希望》历时10年筹备，与自己以往作品相比风格有所不同。影片以"Hope（希望）"为题，希望通过设定在20世纪80年代、位于非军事区的一座偏远村庄，展现一个从微小空间延伸至更广阔视角的故事。

影片中，身高超过3米的外星生物拥有极强攻击力和防御能力。导演刻意在影片前约50分钟未完整呈现外星生物形象，而是通过主人公范锡（黄政民饰）的调查与追踪逐步推进剧情，以增强悬疑氛围。影片同时融合汽车追逐、枪战、森林骑马追逐等动作场面，展现韩式动作电影风格。

此前有消息称，《希望》制作成本约700亿韩元，并传出影片票房盈亏平衡点约为2000万人次。对此，罗泓轸在戛纳电影节期间予以否认。据韩国电影界消息，影片已通过海外版权预售回收约一半制作成本，在一定程度上减轻了票房压力。

上映前，《希望》预售表现强劲。据韩国电影业统计，影片预售占比达到60%，预售票突破35万张。业内认为，在暑期档同期竞争影片相对有限的情况下，《希望》有望成为韩国电影市场的重要作品。

主演赵寅成表示，不同观众可能会有不同观影感受，但相信影片本身具备打动观众的力量，希望能够给观众带来一次具有意义的观影体验。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社