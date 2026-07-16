SK海力士ADR溢价逾50%引关注 市场热议AI存储龙头估值逻辑

纽斯频通讯社首尔7月16日电 在美国纳斯达克上市的韩国SK海力士美国存托凭证（ADR）近期大幅上涨，按对应普通股价格折算，一度较韩国本土股票高出50%以上，引发市场关注。证券业认为，价格差异反映美国投资者对人工智能（AI）存储产业长期发展前景的乐观预期，但短期内ADR价格并不能完全代表公司真实价值。

图为当地时间10日，SK海力士在纳斯达克以ADR交易方式上市。【图片=SK海力士提供】

据金融投资业15日消息，SK海力士ADR当地时间14日在纳斯达克收于193.92美元，较前一交易日上涨27.29%。

根据美国证券交易委员会（SEC）披露的信息，10份SK海力士ADR对应韩国市场1股普通股，并享有相同经济权益。按此折算，ADR对应每股普通股价格约291万韩元，较韩国市场前一交易日收盘价191.3万韩元高出约52%。随着15日韩国本土股价升至208万韩元左右，两地价差有所收窄，但仍保持约40%的溢价水平。

市场人士指出，ADR与韩国普通股虽然对应同一家公司的股权，但由于交易市场、投资者结构和流动性等因素存在差异，短期内出现价格偏离属于正常现象。尤其是在上市初期，美国市场买盘集中、ADR流通数量有限，共同推动价格快速上涨。

分析认为，除新上市带来的市场关注度外，美国投资者更加积极看待AI存储市场的发展潜力，也是ADR价格走强的重要原因。

巴克莱银行近日发布研究报告，将SK海力士ADR目标价由150美元大幅上调至330美元。

韩国多家证券机构也维持对SK海力士的长期乐观判断。KB证券预计，受AI数据中心投资扩大以及长期供应协议（LTA）增加等因素推动，全球存储芯片供应紧张局面至少将持续至2028年，因此维持420万韩元目标价。未来资产证券虽然下调了部分业绩预测，但仍维持420万韩元目标价；现代汽车证券则继续维持330万韩元目标价。

不过，市场也提醒关注短期波动风险。分析认为，随着ADR交易逐步趋于稳定、市场流动性增加，其与韩国本土股票之间的价格差距有望逐步收窄。数据显示，SK海力士ADR虽然当天收于193.92美元，但盘后交易中一度回落至186美元，显示短期波动仍然较大。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社