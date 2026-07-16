용인특례시, 장애인 참여 기반 공공건축 점검체계 도입

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시는 16일 장애인 참여 점검체계를 도입했다
- 장애인 자문단이 설계·시공·준공·사후관리 전 과정에 참여한다
- 형식적 기준을 넘어 실제 편의성 높이고 모든 공공건축물로 확대한다
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 공공건축물의 설계 단계부터 준공·사후관리까지 장애인 당사자와 관련 단체가 직접 참여하는 점검체계를 도입해 이용자 중심의 공공시설 조성에 나선다.
용인특례시는 16일 공공건축물 건립 과정 전반에 장애인과 장애인 관련 단체가 참여하는 '사용자 중심 점검체계'를 마련해 시행한다고 밝혔다.
시는 그동안 공공건축물에 법적 기준에 따른 '장애물없는 생활환경(BF·Barrier Free)' 인증과 유니버설디자인을 적용해 왔으나 실제 이용자의 다양한 요구와 경험을 보다 적극적으로 반영하기 위해 '공공건축물 건립 개선방안'을 수립했다.
이번 개선방안의 핵심은 기존 법적 절차는 그대로 유지하되 장애인 당사자와 관련 단체가 설계, 시공, 준공, 사후관리 등 전 과정에 참여하는 자문 및 합동점검 체계를 구축하는 것이다.
이를 위해 시는 지역 장애인 관련 단체의 추천을 받아 5명 이내로 자문단을 구성하고 사업 규모와 추진 단계에 따라 탄력적으로 운영할 계획이다.
자문단은 설계 단계에서 출입구와 경사로, 승강기 등 주요 편의시설과 무장애 이동 동선을 중심으로 설계도면을 검토하고 개선 의견을 제시한다.
시공 단계에서는 준공 전 현장 점검을 통해 장애 유형별 이용 환경을 직접 확인하고 미비한 사항은 준공 전에 보완하도록 할 방침이다.
공공건축물 개관 이후에는 이용자 만족도와 불편사항을 조사해 운영 부서와 함께 개선 작업을 진행하고 우수 사례와 개선 사례를 표준 체크리스트로 축적해 향후 공공건축물 건립 시 참고자료로 활용할 예정이다.
시는 이러한 절차를 통해 형식적 기준 충족에 그치지 않고 실제 현장에서 체감되는 편의성을 높인다는 구상이다.
이번 개선방안은 현재 설계가 진행 중인 처인구 마평동 장애인회관과 공사 중인 동부지역여성복지회관 건립 사업부터 우선 적용된다. 시는 이어 오는 8월부터 추진 중인 다른 공공건축물 건립 사업에도 순차적으로 확대 적용할 계획이다.
이상일 시장은 "장애 청소년을 둔 한 학부모의 건의를 반영해 지난해 개관한 기흥국민체육센터 수영장에 가족 샤워실과 가족 탈의실 등을 설치한 것을 계기로 공공시설 내 장애인 편의시설을 계속 확대해 오고 있다"며 "실제 당사자의 의견은 법적 기준만으로는 담아내기 어려운 현장의 불편을 해결하는 출발점"이라고 말했다.
이어 "이번 개선방안을 통해 현장의 목소리를 충실히 반영해 누구나 편리하게 이용할 수 있는 공공시설을 만들어 가겠다"고 강조했다.
seraro@newspim.com