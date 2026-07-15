충주시장 선거 재검표, 표차 124표→122표…"당선자 변동 없어"

AI 핵심 요약beta
- 충북도선관위는 15일 충주시장 선거 재검표를 실시해 이동석 시장의 최종 당선을 확인했다.
- 재검표 결과 이동석은 5만2961표, 맹정섭은 5만2839표를 얻어 표차는 124표에서 122표로 소폭 줄었다.
- 무효표 판정 이의 제기로 결과 발표가 지연됐으며 중대한 오류가 없어 맹 후보의 당선무효 소청 기각 가능성이 커졌다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 지방선거 충북 충주시장 선거 재검표에서 후보 간 표차는 소폭 줄었지만 당선자는 변동이 없는 것으로 확인됐다.
충북도선거관리위원회는 15일 충주시 교통대 다목적 강당에서 재검표를 실시한 결과 더불어민주당 맹정섭 후보가 5만2839표, 국민의힘 소속 이동석 시장이 5만2961표를 각각 득표했다고 밝혔다.
이에 따라 이 시장이 122표 차로 최종 당선을 유지하게 됐다.
당초 개표 당시 두 후보 간 격차는 124표였으나 재검표 과정에서 일부 무효표가 유효표로 인정되거나 표 분류 오류가 바로잡히면서 표차가 2표 줄어든 것으로 나타났다. 다만 전체 판세를 뒤집을 정도의 변화는 아니었다.
이번 재검표는 맹 후보가 당선무효 소청을 제기하면서 이뤄졌다. 선관위는 무효표 2277표를 포함해 전체 10만8000여 장의 투표용지를 수작업으로 다시 확인했다.
검표 과정에서 무효표 판정에 대한 이의 제기가 이어지면서 당초 오후 6시로 예상됐던 결과 발표는 다소 지연됐다.
선관위 측은 "개표 과정에서는 현장 여건이나 사무원의 판단에 따라 무효표 판정에 미세한 차이가 발생할 수 있다"며 "이번처럼 소수 표의 변동은 통상적인 범위로 선거 결과에 영향을 줄 수준은 아니다"라고 설명했다.
이번 재검표 결과를 근거로 선관위가 맹 후보의 당선무효 소청을 기각할 가능성이 크다는 관측이 나온다. 표차가 유지된 데다 재검표에서도 중대한 오류가 발견되지 않았기 때문이다.
충주시장 선거는 충북 지역 기초단체장 선거 가운데서도 가장 근소한 차로 승부가 갈린 사례다.
baek3413@newspim.com