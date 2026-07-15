추미애, 전국 최대 규모 '장애아동지원센터' 개소...'포용적 혁신' 시동

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 15일 수원에 경기도장애아동지원센터를 개소해 장애아동 맞춤형 통합지원을 시작했다.
- 추미애 지사는 공정·혁신·포용 가치 아래 장애아 조기발견과 촘촘한 지원체계 구축을 강조했다.
- 센터는 독립 전용공간과 10명 전문인력을 갖추고 장애·발달지연 아동 원스톱 평가·치료·서비스 연계를 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"속도 경쟁이 아니라 모두가 손잡고 함께 가는 혁신이어야"
"도의회와 긴밀히 협력해 아낌없는 예산과 행정적 지원"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 발달 지연 아동의 조기 발견부터 상담·평가, 치료, 교육, 지역사회 복지 서비스 연계까지 한 곳에서 원스톱으로 지원받을 수 있는 광역 거점 기관 '경기도장애아동지원센터'가 마침내 문을 열었다.
경기도는 15일 경기도장애아동지원센터가 들어선 수원시 영통구 예스프라자에서 개소식을 개최하고 도내 장애아동과 그 가족을 위한 본격적인 맞춤형 통합 지원 서비스를 시작했다고 밝혔다.
이날 개소식에 참석한 추미애 경기도지사는 축사를 통해 민선 9기 핵심 도정 가치인 '공정·혁신·포용'을 장애아 복지 정책에 투영하며 강력한 상생·포용 리더십을 천명했다.
추 지사는 인사말에서 "공정은 능력주의에 따라 능력 있는 사람에게만 기회를 주는 방패가 아니라 내가 선택하지 않은 어려움으로 따라가기 힘든 분들까지 포용해 함께 가는 것이어야 한다"고 역설했다. 이어 "혁신 역시 잘난 사람만 앞서가고 뒤처지는 사람을 돌아보지 않는 속도 경쟁이 아니라 모두가 손잡고 함께 가는 혁신이어야 한다"며 도정 철학의 핵심인 따뜻한 공동체 의식을 재차 부각했다.
특히 추 지사는 "우리가 선택하지 않은 어려움을 운명이나 팔자소관으로 돌릴 것이 아니라 사회가 연대해 함께 풀어가야 한다"며 "조금만 더 관심을 기울이면 장애나 발달 지연을 조기에 발견하고 필요한 지원을 연결할 수 있는 만큼 조기 발견을 놓쳐 후회하는 일이 없도록 지원 체계를 더욱 촘촘히 하겠다"고 다짐했다. 아울러 "센터의 역할이 확대될 수 있도록 도의회와 긴밀히 협력해 아낌없는 예산과 행정적 지원을 펼치겠다"고 덧붙였다.
경기도장애아동지원센터는 '장애아동 복지지원법'에 의거해 설립된 광역 거점기관으로 한국장애인개발원이 위탁 운영을 맡는다. 기존 권선구에 있던 발달장애인지원센터를 통합·개편했으며 올해 사업비는 국비와 도비 각 5억 3800만 원씩 총 10억 7600만 원 규모다.
센터는 18세 미만 장애아동과 장애 위험 영유아 가족을 대상으로 종합평가를 거쳐 개인별 맞춤형 지원 계획을 수립하고 보건·의료·교육 등 유관 분야 지역사회 서비스를 체계적으로 연계한다. 올해 목표는 등록장애인 56명 대상 맞춤형 계획 수립 6세 미만 아동 76명 대상 영유아 조기개입 서비스 제공 등이다.
센터는 타 시·도 시설들이 기존 공간의 일부를 빌려 쓰는 방식과 달리 전국 최초로 273.8㎡(약 83평) 규모의 독립적인 전용 공간을 단독 확보해 운영된다. 내부에는 관찰상담실 개별 상담실 2곳, 교육실, 회의실 등을 고루 갖춰 전문성을 높였다.
또한 전국에서 장애아동 인구가 가장 많은 경기도의 지역 특성을 반영해 인력 규모도 타 지자체(5~8명)보다 많은 최대 인력 기준인 10명(센터장 1명, 팀장 2명, 팀원 7명)을 승인해 배치했다. 여기에는 작업치료사, 물리치료사, 언어치료사, 특수교사, 사회복지사 등 각 분야 베테랑 전문가들이 대거 합류해 전문적인 상담과 치료 개입을 펼칠 예정이다.
도 관계자는 "그동안 보건, 의료, 교육 등으로 쪼개져 있어 부모들이 자녀에게 필요한 서비스를 직접 찾아 헤매야 했던 번거로움이 원스톱 통합 서비스 제공으로 일시에 해결될 것"이라며 "장애를 극복하고 아이를 키우는 데 힘이 되는 도내 장애 가정의 든든한 버팀목이 되도록 도정 역량을 모으겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com