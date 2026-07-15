건강관리協 대전충남, 한부모·조손가족 건강검진 지원

AI 핵심 요약beta
- KH한국건강관리협회 대전충남지부가 15일 미혼모부·한부모·조손가족 대상 건강검진 지원사업을 시행했다
- 지원 대상은 중위소득 65% 이하 미혼모부·한부모·조손가족으로 8월31일까지 전화 예약을 받아 8월3일~9월30일 검진을 진행한다
- 검진은 15개 분야 79개 항목으로 구성됐으며 의료 취약계층의 질환 조기 발견과 건강격차 완화를 목표로 한다
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = KH한국건강관리협회 대전충남지부가 경제적 어려움 등으로 건강관리에 소홀하기 쉬운 미혼모·부와 한부모, 조손가족을 대상으로 건강검진을 지원한다.
건협 대전충남지부는 '2026년 미혼모부·한부모·조손가족 메디체크 안심 건강검진 지원사업'을 시행한다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 지난달 25일 한국건강관리협회 본회와 성평등가족부가 체결한 업무협약에 따라 마련됐다. 취약가족의 질환을 조기에 발견하고 건강격차를 줄이는 것이 목적이다.
지원 대상은 중위소득 65% 이하 미혼모·부와 한부모가족의 부모, 조손가족의 조부모다. '한부모가족지원법'에 따른 한부모가족증명서를 발급받을 수 있으면 신청할 수 있다.
검진 희망자는 오는 8월 31일까지 건협 대전충남지부에 전화로 예약해야 한다. 검진은 8월 3일부터 9월 30일까지 대전충남지부 종합검진센터에서 진행된다.
검진 프로그램은 만성질환과 주요 질환을 확인할 수 있는 15개 분야 79개 항목으로 구성됐다. 검진 당일에는 신분증과 한부모가족증명서를 지참해야 한다.
하지훈 건협 대전충남지부 본부장은 "한부모와 미혼모·부, 조손가족이 이번 검진을 통해 자신의 건강을 살피는 계기가 되길 바란다"며 "지역 내 의료 취약계층을 위한 보건의료 지원을 이어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com