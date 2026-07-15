韩国KOSPI指数大涨逾6% 重返7300点

纽斯频通讯社首尔7月15日电 受美国消费者价格指数（CPI）低于市场预期、市场对美联储进一步收紧货币政策担忧缓解，以及全球半导体板块走强等因素影响，韩国股市15日大幅上涨。韩国综合股价指数（KOSPI）上涨逾6%，创今年以来单日最大涨幅之一。

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韩国交易所发布的数据显示，当天KOSPI指数收于7284.41点，较前一交易日上涨427.58点，涨幅6.24%。外国投资者和机构投资者分别净买入2.3227万亿韩元和1827亿韩元，个人投资者净卖出2.4680万亿韩元。

受股指期货快速上涨带动，KOSPI 200股指期货开盘后涨幅一度超过6%，韩国主板市场在开盘6分钟后启动买入侧熔断机制。随后，科创板（KOSDAQ）市场也于开盘17分钟后启动买入侧熔断机制，显示市场买盘迅速增强。

当天，大盘权重股普遍上涨。其中，三星电子上涨6.27%，SK海力士上涨8.83%，三星电机上涨12.14%。此外，三星电子优先股、现代汽车、LG新能源、三星生命、KB金融和三星生物制剂等主要权重股均以上涨报收。

韩国券商普遍认为，美国通胀放缓缓解了市场对货币政策进一步收紧的担忧，加之人工智能（AI）半导体产业前景仍受到市场看好，共同推动韩国股市反弹。

另外，KOSDAQ指数收于829.43点，较前一交易日上涨45.45点，涨幅5.8%。首尔外汇市场方面，韩元对美元汇率收于1美元兑1484.7韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社