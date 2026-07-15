김해시, 산업재해 예방 우수기업 5곳 선정…환경개선지원금 1천만원 지원

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- 김해시가 15일 산업재해 예방 우수기업 5곳에 인증서를 수여했다.
- 선정기업들은 ISO45001 도입·위험성평가 우수사업장 인증 등으로 안전보건체계를 강화했다.
- 시는 인증기업에 환경개선지원금과 금융지원 우대를 제공하며 산업현장 안전문화 확산에 나섰다.
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중소기업 금융지원 확대
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 산업현장 안전문화 확산을 위해 산업재해 예방에 팔을 걷어 붙이고 나섰다.
시는 15일 시청 소회의실에서 '2026년 산업재해 예방 우수기업 인증서 수여식'을 열고 대명산업기술, 세계산업, 하나산업, 한국밸브, 토탈엔지니어링 등 5개 기업에 인증서를 전달했다고 밝혔다.
대명산업기술은 주조기 및 산업기계 자동화 전문업체로 사업장 전반에 안전보건관리체계를 구축하고 자체 안전매뉴얼을 운영하며 작업 위험요인을 관리하고 있다.
세계산업은 자동차 부품 제조업체로, 안전보건경영시스템(ISO45001)을 도입해 체계적인 안전보건 관리에 나서고 있으며 위험성평가 우수사업장 인증을 확보해 작업 공정별 위험요인 관리 수준을 인정받았다.
호이스트 크레인 및 특수 산업구조물을 생산하는 하나산업도 ISO45001 인증과 함께 위험성평가 우수사업장으로 선정된 바 있으며 크레인 등 중량물 취급 공정에서 안전조치를 강화해 사고 예방에 힘쓰고 있다.
산업용 밸브를 제조하는 한국밸브는 사업장 특성에 맞춘 안전보건 매뉴얼을 마련해 현장에 적용하고 있으며 위험성평가 우수사업장 인증을 통해 밸브 생산라인의 작업 위험요인 점검과 개선을 지속적으로 추진하고 있다.
산업용 특수 밸브 생산업체인 토탈엔지니어링은 위험성 감소대책을 수립해 단계적으로 개선을 완료했고 지난해 작업장 안전개선 공사를 실시해 설비·동선·작업환경을 정비하는 등 현장 안전 수준을 높였다.
시는 산업현장 안전문화 조성을 목표로 2024년부터 매년 상시근로자 5인 이상 50인 미만 사업장 가운데 산업재해 예방에 적극적인 5개 기업을 선정해 우수기업으로 인증하고 있다.
인증기업에는 인증서와 현판이 제공되며 작업환경 개선을 위한 환경개선지원금 1000만원이 지원된다. 중소기업육성자금 이차보전 우대(0.5% 추가)가 제공되고 인증기간은 3년이다.
이는 김해시가 중소기업 금융지원 시 산업재해 예방 우수기업을 우대 대상으로 분류해 이차보전 폭을 확대하는 정책과도 연계된다.
정영두 시장은 "산업현장 안전사고 예방을 위해 기업의 지속적인 관심과 노력이 필요하다"며 "지역 산업 전반에 기업 안전문화가 확산될 수 있도록 관련 지원을 이어가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com