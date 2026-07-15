의정부소방서, 공동주택 화재 예방 교육 실시…관리자 대응 능력 중요성 강조

AI 핵심 요약beta
- 의정부소방서가 15일 공동주택 관리자 화재안전교육을 했다.
- 의정부시 청소년수련관서 예방·초기대응 요령을 교육했다.
- 소방서는 자율 안전관리와 현장 대응 강화 필요성을 강조했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부소방서는 최근 대한주택관리사협회 경기도회 소속 공동주택 관리소장 및 관계자를 대상으로 화재안전 교육을 실시하며 공동주택 자율 안전관리 역량 강화에 나섰다고 15일 밝혔다.
의정부소방서는 이날 의정부시 청소년수련관에서 공동주택 관리자를 대상으로 화재 예방과 초기 대응 능력 제고를 위한 맞춤형 교육을 진행했다. 이번 교육은 공동주택의 자율 안전관리 체계를 강화하고 화재 발생 시 관리자의 현장 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.
공동주택은 다수의 주민이 함께 생활하는 공간으로 화재 발생 시 초기 대응 여부에 따라 인명과 재산 피해 규모가 크게 달라질 수 있다. 이에 소방서는 실제 화재 사례를 중심으로 관리자가 반드시 숙지해야 할 예방 대책과 대응 요령을 중점적으로 소개했다.
교육에서는 최근 공동주택 화재 사례를 분석하며 반복적으로 나타나는 위험 요인을 짚고 화재 발생 시 초기 소화 방법과 입주민 대피 유도 절차를 상세히 안내했다. 이와 함께 공동주택 세대점검 제도, 소방시설 등 신고포상제, 여름철 화재예방 홍보 등 제도를 소개하며 자율적 안전관리의 필요성과 중요성을 강조했다.
조창근 의정부소방서장은 "공동주택의 안전은 관리자의 관심과 실천에서 시작된다"며 "평소 철저한 안전점검과 지속적인 교육을 통해 화재 위험을 줄이고 위기 상황에서는 신속하고 침착하게 대응할 수 있도록 안전관리 역량을 꾸준히 높여주길 바란다"고 말했다.
asj7376@newspim.com