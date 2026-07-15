박은빈·양세종, 등골 오싹→심장 두근…'오싹한 연애' 하이라이트 베일 벗었다

AI 핵심 요약beta
- 박은빈과 양세종이 18일밤 9시10분 첫 방송되는 tvN 토일드라마 '오싹한 연애'에서 귀신을 매개로 한 공조와 로맨스를 선보였다.
- 귀신 보는 재벌 상속녀 천여리와 귀신을 가장 무서워하는 검사 마강욱이 공조를 이루며 달콤살벌한 사건 해결을 펼친다.
- 천여리의 절친이자 CL그룹 황태자 강민환의 서늘한 진심이 변수로 작용하며 세 사람의 오싹한 관계가 긴장감을 더했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 박은빈과 양세종이 귀신을 매개로 한 오싹한 공조와 설레는 로맨스를 예고했다.
tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 측이 첫 방송을 앞두고 하이라이트 영상을 공개하며 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 검사의 예측불허 케미를 미리 선보였다.
하이라이트 영상에서는 귀신 보는 재벌 천여리(박은빈)와 집념의 검사 마강욱(양세종) 사이 달콤살벌한 공조의 출발을 엿볼 수 있다. 모종의 이유로 때와 장소를 불문하고 귀신들의 한을 풀어주러 다니는 천여리와 미제사건을 파헤치는 검사 마강욱이 사건 현장에서 마주치면서 두 사람의 귀(鬼)묘한 인연이 성사된다.
특히 천여리와 엮인 이후로 마강욱은 갑작스럽게 귀신을 보게 되면서 평범한 일상에 섬뜩한 변화가 찾아온다. 귀신을 세상에서 가장 무서워하는 마강욱은 원혼들을 향해 비명을 내지르고 있어 그의 험난한 앞날을 예감케 한다.
그러는 사이 마강욱의 마음속엔 어느새 자신보다 천여리를 걱정하는 순간들이 움튼다. 귀신의 부탁을 외면할 수 없는 탓에 계속해서 위험한 사건에 휘말리는 천여리에게 마음이 쓰이기 시작한 것. 천여리 역시 자신의 곁에서 먼저 손을 건네는 마강욱에게 고마운 마음과 동시에 묘한 떨림을 느낀다.
뿐만 아니라 마강욱은 함께 힘을 합쳐 사건을 해결하자며 천여리에게 공조를 제안한다. 죽은 자의 목소리를 듣는 천여리와 이를 토대로 현실에 남겨진 증거를 찾아 범인을 잡을 마강욱의 기막힌 협업이 어떤 쾌감을 안길지 기대된다.
한편, CL 그룹의 황태자 강민환(옹성우)의 존재에도 이목이 집중되고 있다. 천여리의 절친인 강민환은 빈틈없는 일처리로 천여리는 물론 천여리의 가족들에게도 두터운 신임을 얻고 있는 인물. 그러나 천여리를 향한 그의 미소 뒤에는 어딘지 모르게 서늘한 기운이 느껴져 과연 강민환의 진심은 무엇일지도 첫 방송이 기다려진다.
한여름 무더위도 싹 날려줄 박은빈, 양세종 표 여름맛 로맨스가 펼쳐질 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애'는 오는 18일밤 9시 10분에 첫 방송된다.
moonddo00@newspim.com