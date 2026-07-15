거창군, 폭염 대비 건강관리 체계 가동…취약계층 보호 강화

AI 핵심 요약beta
- 거창군이 15일 건강취약계층 대상 폭염대응 건강관리체계를 가동했다.
- 보건소는 홍보자료 배포와 주 2회 문자로 1581명에게 폭염 행동요령을 안내했다.
- 집중관리 345명은 전화·가정방문으로 건강을 수시 확인하고 폭염예방 물품을 지원했다.
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주 2회 문자로 건강 행동요령 안내
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 폭염 장기화에 대비해 건강취약계층을 대상으로 온열질환 예방 홍보와 맞춤형 건강관리 체계를 가동했다.
거창군은 본격적인 폭염에 따라 독거노인 등 건강취약계층을 중심으로 폭염 예방 안내와 관리 활동을 강화하고 있다고 15일 밝혔다.
거창군 보건소는 '폭염 대비 건강수칙 및 온열질환 예방' 홍보자료를 제작해 관내 보건지소와 진료소, 읍·면 행정복지센터, 노인복지관 등에 배부했다. 방문건강관리사업과 연계해 건강취약계층 1581명에게 주 2회 문자메시지로 폭염 대응 행동요령을 안내하고 있다.
군은 이 가운데 집중관리 대상자 345명에 대해서는 정기적인 전화 상담과 가정방문을 통해 건강 상태를 수시로 확인하고 있다. 이상 증상 발생 시에는 의료기관과 즉시 연계해 조속히 진료를 받도록 하는 등 사전 관리에 무게를 두고 있다.
예방수칙 안내는 이장회보와 군 누리집, 사회관계망서비스(SNS) 등 다양한 채널을 활용해 진행하고 있다. 방문건강관리 대상자와 경로당, 노인복지관 이용 어르신들에게는 부채, 냉각 물티슈, 손수건 등 폭염 예방 물품을 지원해 생활 속 실천을 유도하고 있다.
이홍기 거창군수는 "온열질환은 예방이 가장 중요하다"며 "갈증을 느끼지 않아도 물을 충분히 마시고 낮 시간대 야외 활동을 피하는 등 폭염 예방법을 일상에서 지켜달라"고 당부했다.
yun0114@newspim.com