경남교육청, 직업계고 재구조화 사업 선정…5개 학과 인공지능 집중

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 15일 직업계고 학과개편 확대를 밝혔다다
- 도내 5개 학교 학과가 AI·로봇·스마트 제조 등 신산업 중심으로 재구조화됐다
- 최근 3년간 14개 학교 18개 학과 개편으로 현장 맞춤 인재 양성과 진로 선택 폭을 넓혀왔다
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직업 교육 혁신으로 진로 선택 폭 확대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 미래 산업 수요에 맞춰 직업계고 학과 개편을 확대한다.
도교육청은 교육부 '2026년 직업계고 재구조화 지원 사업'에 도내 5개 학교 5개 학과가 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.
이 사업은 특성화고와 마이스터고 학과를 인공지능(AI), 로봇, 스마트 제조 등 미래 산업 중심으로 개편하고 교육과정을 혁신하는 데 목적이 있다. 지역 산업 수요에 맞는 직업 교육 체계 구축도 주요 과제로 제시됐다.
선정 학과는 신산업·신기술 분야의 함양제일고 'AI에너지과', 김해한일여고 'AI 영상콘텐츠과', 지역 전략산업 분야의 창원기계공고 'AI 스마트기계과', 학교 자체 전략 분야의 김해건설공고 '스마트융합건축과', 선명여고 '호텔식음료과' 등이다.
함양제일고는 신재생에너지와 인공지능을 결합한 교육과정을 운영하고 ①김해한일여고는 생성형 인공지능 기반 영상 콘텐츠 제작 교육을 강화한다. 창원기계공고는 학과 개편과 함께 교육부 '제3기 협약형 특성화고' 피지컬 인공지능 제조 분야에도 선정돼 지역 산업체와 연계한 교육과 취업 지원 체계를 구축할 계획이다.
도교육청은 최근 3년간 14개 학교 18개 학과를 인공지능, 스마트 제조, 지능형 사물인터넷(AIoT), 항공 등 신산업 중심으로 개편해 왔다. 이를 통해 현장 수요에 맞는 인재 양성과 학생 진로 선택 폭 확대를 추진하고 있다.
정선희 진로교육과장은 "학과 재구조화는 미래 산업 변화에 대응하는 직업 교육 혁신의 출발점"이라며 "교육과정과 실습 환경 개선을 지속 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com