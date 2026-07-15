안성시, 스타필드와 '안성문화장 여름 기획전' 개최…공예체험 등 '풍성'

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 15일부터 8월 31일까지 스타필드 안성에서 공예체험·구매 이벤트를 진행했다.
- 이번 기획전은 지역 공예문화 확산과 공예가 판로 확대를 위해 공예체험과 공예품 구매 프로그램을 운영했다.
- 안성마춤농협과 협력해 푸드존 상차림비 무료·한우 등심 추가 할인·배즙 할인 등 혜택을 제공했다.
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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 대한민국 문화도시 조성사업의 일환으로 이달 15일부터 8월 31일까지 스타필드 안성 내 '안성마춤마켓&안성문화장'에서 공예체험 및 구매 이벤트를 개최한다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 기획전은 지역 공예문화 확산과 공예가들의 판로 확대를 위해 마련됐다.
행사장에서는 방문객들이 문화장인과 지역 공예가를 직접 만나 다양한 공예 품목을 체험하고 우수한 공예품을 구매할 수 있도록 구성했다.
주요 프로그램인 공예체험은 18일~19일, 25일~26일 등 총 4일간 진행되며 현장에서는 한지 원형함 만들기, 흙 현장 놀이, 가죽 카드지갑 만들기 등 다채로운 체험이 운영된다. 참여를 원하는 시민은 '문화도시안성' 공식 인스타그램을 통해 사전에 신청하면 된다.
특히 이번 기획전은 안성마춤농협조합과 협력해 참가자들에게 실속 있는 혜택을 제공할 예정이다. 주요 혜택은 ▲안성마춤마켓 셀프 푸드존 상차림비 무료▲셀프 푸드존 이용 시 한우 등심 10% 추가 할인▲배즙 구매 할인 등이다.
시 관계자는 "이번 기획전은 공예체험과 풍성한 혜택을 통해 안성문화장을 많은 이들이 찾는 문화거점으로 만들기 위해 기획됐다"며 "지역 공예산업과 문화도시 브랜드를 함께 활성화해 나가겠다"고 전했다.
lsg0025@newspim.com