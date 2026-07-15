안성시, 여름철 자연재난 대책회의 개최…'인명피해' 제로화 도전

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 13일 여름철 자연재난 대책회의를 열었다
- 인명피해 우려지역과 상습 침수구역 안전대책을 강화했다
- 김보라 시장은 선제적 재난 대응으로 시민 보호를 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 13개 부서장이 참석한 가운데 여름철 자연재난(태풍·호우, 폭염) 대책회의를 열고 분야별 대응 체계를 집중 점검했다.
15일 시에 따르면 이번 회의는 기후변화로 인한 국지성 집중호우와 폭염에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.
이날 회의에서는 인명피해 우려지역에 대한 안전조치와 부서 간 협업 체계, 재난 발생 시 신속한 상황 전파 및 현장 대응을 위한 비상대비 태세가 정비됐다.
특히 시는 하천변 산책로, 둔치주차장, 지하차도, 반지하주택, 산사태 취약지역 등 인명피해 위험이 높은 곳을 중심으로 예찰과 통제 체계를 대폭 강화키로 했다.
이와 함께 빗물받이 정비와 배수시설 점검 등 상습 침수 구역의 예방 대책을 중점 추진하고 폭염에 따른 시민 안전 확보 대책도 가동한다.
김보라 안성시장은 "재난 대응은 과할 정도로 선제적으로 추진해야 한다"며 "위험요인의 사전 제거와 선제적인 통제, 주민 대피 등 현장 중심의 철저한 대응으로 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다해달라"고 전했다.
lsg0025@newspim.com