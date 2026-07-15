체육공단, 2026년 체육시설 안전 관리 집합교육 추진

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 15일 체육시설 안전 관리 집합교육을 추진했다
- 공공·민간 체육시설 대상 권역별 실무교육을 연 20회 실시한다
- 법·점검·사고대응 등 현장 활용 교육으로 안전문화 정착을 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 체육시설 안전 관리 집합교육을 추진한다.
체육공단이 체육시설 소유자, 관리자 및 체육시설업자 등의 안전 관리 역량 강화를 위한 '2026년 체육시설 안전 관리 집합교육'을 추진한다.
체육공단은 단순한 법정 의무교육을 벗어나, 국민이 안심하고 체육시설을 이용할 수 있도록 현장 중심의 사고 예방 교육을 추진할 계획이다. 공공·민간체육시설을 대상으로 시설 유형과 현장 특성을 고려한 실무 중심 권역별 교육을 총 20회에 걸쳐 진행할 예정이다. 특히, 민간체육시설의 경우에는 중대사고 예방이 필요한 업종 중심의 교육으로 현장 대응력을 높일 예정이다.
교육은 '주요 체육시설법', '종목별 안전 점검 및 안전 관리 방법', '안전사고 예방과 대처 방안', '법정 분쟁 사례 및 대응 방안' 및 '체육시설 정보관리 종합시스템 활용' 등 시설 관리자가 현장에서 즉시 활용할 수 있는 내용으로 구성된다.
체육공단 관계자는 "체육시설 안전은 현장에서 위험을 먼저 인지하고 예방할 수 있는 역량에서 시작한다."라며, "실무 중심의 집합교육으로 안전 관리 수준을 높이고, 사고를 예방하는 체육시설 안전 문화를 정착시킬 것"이라고 전했다.
한편, 체육공단은 이번 교육을 바탕으로 안전 관리의 전문성과 현장 대응성을 높이고, 국민이 안심하고 즐길 수 있는 안전한 체육 환경 조성을 위한 다양한 노력을 이어갈 예정이다.
iaspire@newspim.com