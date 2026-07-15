깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/15)

AI 핵심 요약beta
- GAM이 7월15일 글로벌·미국·중국 증시와 메모리·AI·방산 등 투자 이슈를 집중 조명했다
- AI·데이터센터발 반도체·전력·은행·핀테크 수요 확대와 기업 실적·IPO·M&A 동향을 다뤘다
- 넷플릭스 급락·CXMT·BYD·림엑스 등 개별 종목과 유가·폭염 관련 ETF까지 전략 투자 포인트를 제시했다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월15일 제공한 콘텐츠입니다.
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