남동발전 여수본부, 취약계층·전통시장에 6500만 원 후원

AI 핵심 요약beta
- 한국남동발전 여수발전본부가 15일 여수시에
- 취약계층 주거환경 개선·전통시장 화장실 정비
- 후원금 6500만 원을 기탁했다
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[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 한국남동발전 여수발전본부가 지역 취약계층 주거환경 개선과 전통시장 공용화장실 정비를 위해 6500만 원을 기탁했다.
전남광주통합특별시 여수시는 15일 한국남동발전(주) 여수발전본부가 지역사회를 위한 후원금 6500만 원을 시에 전달했다고 밝혔다.
이번 후원금은 취약계층의 주거환경 개선과 시민·관광객이 이용하는 전통시장 공용화장실 정비 사업에 사용할 계획이다.
여수발전본부는 주거 취약계층 노후 주택의 내부 시설 보수와 안전·위생 환경 개선을 지원하고, 전통시장 공용화장실 정비로 이용 편의와 쾌적성을 높일 계획이다. 발전본부 관계자는 "후원금 사업을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여하고, 지역과 상생하는 사회공헌 활동을 계속 이어가겠다"고 밝혔다.
서영학 여수시장은 "매년 꾸준한 나눔을 실천해 주시는 한국남동발전 여수발전본부에 감사드린다"며 "이번 사업이 취약계층의 안전하고 쾌적한 주거환경 조성과 전통시장 이용환경 개선에 큰 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
한국남동발전은 2019년부터 저소득층 주거환경 개선사업을 통해 지난해까지 40세대에 1억7500만 원을 지원했고, 2024년부터는 전통시장 공용화장실 2개소 환경 개선에 6500만 원을 후원하는 등 지역 복지 증진을 위한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.
chadol999@newspim.com