디티에스, 애니테크와 1.5MW급 ORC 설치 계약

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SRF 소각 폐열로 전력 생산…송풍기·펌프 등에 활용

탄소중립 설비 지원사업 선정·프랑스 기업과 제조 협력

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디티에스는 폐기물 에너지화 기업 애니테크와 1.5MW급 유기 랭킨 사이클(ORC) 폐열회수 발전시스템 설치 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 프로젝트는 애니테크의 고형폐기물연료(SRF) 소각 과정에서 발생하는 약 175℃의 중·저온 저압 스팀 폐열을 회수해 전력을 생산하는 사업이다.

생산된 전력은 사업장 내 송풍기와 펌프 등 주요 보조 설비의 전력원으로 사용된다. 애니테크는 자체 생산 전력을 활용해 외부 전력 구매 비용을 줄이고 사업장의 에너지 자립도를 높일 계획이다.

디티에스 로고. [사진=디티에스]

디티에스는 이번 계약이 국내에서 추진되는 1.5MW급 ORC 폐열회수 발전 상용 프로젝트라고 설명했다.

ORC는 물보다 끓는점이 낮은 유기 작동유체를 활용해 중·저온 폐열로 전력을 생산하는 기술이다. 기존에 활용이 제한됐던 산업 폐열을 전력 생산에 이용할 수 있다.

이번 ORC 발전시스템은 한국에너지공단의 '탄소중립 설비투자 프로젝트 경매사업' 지원 대상으로 선정됐다. 해당 사업은 온실가스 감축 효과 등을 평가해 탄소중립 설비 투자를 지원하는 사업이다.

정부는 '2035 국가온실가스감축목표(NDC)'를 마련하고 산업 부문의 온실가스 감축을 추진하고 있다.

디티에스는 ORC 기술을 폐기물 소각시설뿐 아니라 제철·제강, 시멘트, 화학, 정유, 유리, 연료전지, 바이오매스 등 중·저온 폐열이 발생하는 산업 분야에 적용할 수 있다고 설명했다.

회사는 이번 프로젝트를 기반으로 산업용 폐열회수 발전 사업을 확대할 계획이다.

디티에스는 ORC 주요 설비인 터빈 기술 확보를 위해 프랑스 힛리프트(Heatlift)와 국내 제조 라이선스 계약도 체결했다.

회사는 해당 계약을 기반으로 ORC 설비의 국내 생산 비중을 높이고 공급망을 구축할 계획이다. 국내 고객을 대상으로 유지보수와 사후관리 체계를 마련하는 한편 해외 고객사와 수출 협의도 진행하고 있다.

디티에스 관계자는 "산업 현장에서 발생하는 폐열을 전력으로 전환하는 ORC 사업을 확대하고 관련 기술의 국내 제조 기반을 구축하겠다"고 말했다.

디티에스는 2000년 설립된 공랭식 열교환기 전문기업으로 코스닥시장 상장을 추진하고 있다. 에너지 플랜트와 발전소용 열교환기를 공급하고 있으며 산업용 ORC 발전시스템 등 폐열회수 사업도 진행하고 있다.

dconnect@newspim.com