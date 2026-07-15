더이앤엠·한국투자증권, 청라 복합단지 금융 협력 MOU 체결

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PFV 설립·출자와 PF 구조 설계 공동 추진

콘텐츠 제작·상업·업무·주거 결합한 솜시티 조성

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 더이앤엠은 한국투자증권과 청라 영상·문화복합단지 '솜시티(SOM:CITY)' 조성사업의 금융 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

양사는 이번 협약에 따라 프로젝트금융투자회사(PFV) 설립과 출자, 프로젝트파이낸싱(PF) 구조 설계 등 사업 전반의 금융 협력 체계를 구축할 계획이다.

더이앤엠은 한국투자증권의 부동산 금융 역량을 활용해 솜시티 사업의 자금 조달과 금융 구조를 구체화할 예정이다.

앞서 더이앤엠은 모팩스튜디오와 스튜디오 기술 분야에서 협력하고, 이화자산운용과는 PFV 및 자산관리회사(AMC) 설립을 중심으로 개발·금융 협력 체계를 구축해 왔다.

더이앤엠 로고. [사진=더이앤엠]

한국투자증권은 부동산 PF와 대체투자 사업을 진행하고 있다. 대규모 복합개발사업을 대상으로 사업성 분석과 금융 구조 설계, PF 주선·인수, 국내외 투자자 유치, 자금 집행·관리 등의 금융 서비스를 제공하고 있다.

솜시티 조성사업은 스튜디오를 중심으로 콘텐츠 제작 인프라와 상업·업무·주거 기능을 결합하는 복합개발 사업이다.

더이앤엠은 국내외 영상 제작 수요를 유치하고 콘텐츠 제작부터 후반 작업까지 연계하는 제작 기반을 조성할 계획이다.

더이앤엠 관계자는 "기존 콘텐츠·기술·개발 분야 협력에 금융 역량을 연계해 솜시티 사업을 추진하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com