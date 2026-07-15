행안부, 고유가 피해지원금 지급 공무원에 특별성과포상금…5천만원 지급

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 15일 고유가 피해지원 공무원에게 3차 특별성과포상금을 수여했다
- 고유가 피해지원금 지급팀이 최고 성과로 5000만원을 받았고 생활밀착형 8개 과제와 다중 인파 안전관리 담당자도 포상했다
- 행안부는 탁월한 성과를 낸 공무원에게 앞으로도 특별성과포상금을 지급해 혁신적 근무 환경을 조성하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 15일 정부세종청사에서 고유가 피해지원금 지급 등 국민 생활과 직결된 정책에서 성과를 낸 공무원들에게 '2026년 제3차 특별성과포상금'을 수여했다고 밝혔다.
특별성과포상금은 올해 처음 도입된 제도로, 탁월한 정책 성과를 창출한 공무원에게 신속하고 파격적인 보상을 제공하기 위해 마련됐다. 행안부는 지난 3월과 6월에 이어 이번이 세 번째 포상금 지급이다.
이번 포상에서는 중동전쟁에 따른 고유가·고물가로 어려움을 겪는 국민을 지원하기 위해 추진된 '고유가 피해지원금 지급' 사업 추진팀이 최고 성과를 인정받아 5000만원의 특별성과포상금을 받았다.
행안부는 전 국민의 70%를 대상으로 총 6조1123억원 규모의 피해지원금을 지급했으며, 지방과 취약계층일수록 지원을 확대하는 방식으로 제도를 설계했다. 그 결과 지급 대상자의 98%인 약 3450만명이 지원금을 신청·수령했다.
특히 지방재정경제실과 인공지능정부실, 대변인실이 제도 설계부터 시스템 구축·운영, 대국민 홍보까지 긴밀하게 협업한 점이 높은 평가를 받았다.
국민이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책을 발굴한 담당자들도 포상 대상에 포함됐다. 행안부는 '중고거래 모바일 신분증 인증 표시', '빗물받이 위치 알림 표시', '미성년 자녀 제증명 온라인 발급', '지방세 환급 원스톱 서비스' 등 8개 국민체감 과제를 선정했다.
국민 선호도 조사에서는 '지방세 환급 원스톱 서비스'가 가장 높은 평가를 받았으며, '미성년 자녀 제증명 온라인 발급'과 '중고거래 모바일 신분증 인증 표시'가 뒤를 이었다.
이와 함께 상반기 전국 주요 축제와 행사에서 다중운집 인파 안전관리를 담당한 직원들도 포상 대상에 선정됐다. 행안부는 여의도 봄꽃축제와 진해군항제, BTS 공연, 월드컵 거리응원 등 대규모 행사에 대해 지방자치단체와 경찰, 소방 등 관계기관과 협력해 사전점검부터 행사 종료까지 안전관리를 실시했으며, 상반기 단 한 건의 인파사고도 발생하지 않았다.
윤호중 행정안전부 장관은 "이번 3차 특별성과포상금은 고유가 피해지원금 지급, 국민체감과제 발굴, 빈틈없는 다중인파 관리 등 민생과 국민 안전을 위해 헌신하고 성과를 낸 직원들에게 지급하는 것"이라며 "앞으로도 탁월한 성과를 창출한 직원에게는 언제든 그에 합당한 특별성과포상금을 지급해 공무원들이 더욱 혁신적이고 도전적으로 일할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com