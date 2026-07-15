시흥시, 취약계층 '연탄쿠폰' 신청 접수…가구당 57만6000원 지원

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 15일 연탄쿠폰 사업 신청을 받는다고 밝혔다.
- 저소득 연탄가구에 57만6000원을 지원한다.
- 신청은 8월 7일까지 동 행정복지센터에서 받는다.
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[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪는 연탄 사용 가구의 동절기 난방비 부담을 덜어주기 위해 오는 8월 7일까지 '2026년 연탄쿠폰 사업' 신청을 받는다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 연탄쿠폰 사업은 산업통상자원부 산하 한국광해광업공단이 시행하는 에너지 복지 사업이다. 저소득 취약계층을 대상으로 연탄 가격 인상에 따른 차액을 전자카드 형태의 디지털 쿠폰으로 지원해 동절기 서민 생활 안정을 도모하는 제도다.
지원 대상은 시흥시 관내에서 가정난방용 연탄보일러를 사용하는 가구 중 ▲ 국민기초생활보장법에 따른 수급권자(생계·주거·의료·교육) ▲ 차상위계층 ▲ 소외계층(만 65세 이상 고령자, 장애인, 중위소득 65% 이하 한부모가구, 소년소녀가정 등) 중 하나에 해당하는 가구다.
다만 가정난방용 연탄보일러가 아닌 단순 난로를 사용하는 가구이거나 동절기 에너지바우처를 이미 지원받는 가구는 중복 지원 방지를 위해 제외된다. 지원 금액은 가구원 수와 상관없이 가구당 총 57만6000원이 일괄 지급된다.
시 관계자는 "지원을 희망하는 가구는 신청 기한인 내달 7일까지 주민등록상 거주지 동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다"며 "지원 대상자로 선정되면 오는 10월부터 내년 4월까지 연탄을 구매할 때 쿠폰을 사용할 수 있다"고 전했다.
1141world@newspim.com