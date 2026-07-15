전남광주특별시, 청년농업인 '스마트창농' 교육생 20명 모집

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 15일 청년농업인 스마트창농 교육 참가자 20명을 모집했다.
- 신청은 16일부터 31일까지 선착순으로 받고, 8월 6일 개강해 9월까지 총 10회 무료 교육을 진행한다.
- 광주 5개 자치구 18~45세 (예비)청년농업인을 대상으로 농산물 브랜딩·유통 등 실무 역량 강화를 중심으로 교육한다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 농업기술센터가 '청년농업인 스마트창농 교육' 참가자 20명을 모집한다고 15일 밝혔다.
신청 기간은 오는 16일부터 오는 31일까지며 선착순으로 마감한다.
이번 교육은 광주지역 5개 자치구에 주소지를 둔 18~45세 (예비)청년농업인을 대상으로 하며 교육비는 무료다.
교육은 오는 8월 6일 개강해 9월까지 총 10회(44시간)에 걸쳐 진행된다.
프로그램은 ▲농산물 브랜딩 ▲청년농 농산물 직거래 우수사례 ▲농산물 유통의 이해 ▲창농 때 자주 경험하는 시행착오 등 청년농업인들이 현업에서 바로 적용할 수 있는 실무 역량 강화에 초점을 맞췄다.
수강을 희망하는 (예비)청년농업인은 신청서와 주민등록등본을 준비해 전자우편 또는 방문 신청(농업기술센터 농업지원과)하면 된다.
교육 일정 등 자세한 내용은 농업기술센터 누리집 교육마당-교육안내의 공고문을 통해 확인하거나 농업기술센터 인력육성팀으로 문의하면 된다.
bless4ya@newspim.com