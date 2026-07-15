韩国"八字相亲"走红年轻群体 学者：展现年轻人高效择偶观

纽斯频通讯社首尔7月15日电 近来，韩国年轻人择偶方式出现新变化。继血型、MBTI人格测试之后，以出生年月日和出生时辰推算命理并进行配对的"八字相亲"在20岁至39岁群体中逐渐流行。学界认为，这一现象反映出年轻人在充满不确定性的社会环境下，希望通过提高择偶效率降低恋爱风险和情感消耗。

【插图=AI生成】

据业界14日消息，近期利用八字和五行数据分析双方契合度的相亲平台和相关服务机构数量明显增加。

一名29岁的自由职业者向记者表示，自己使用相关服务并非单纯希望寻找兴趣或条件相符的对象，而是希望找到与自己命理互补的人。实际见面交流后，对命理配对产生了一定认同感。

业内认为，这一趋势体现韩国年轻人在恋爱中更加注重效率、希望减少情感消耗的心理特点。

不过，韩国传统婚介机构对此持谨慎态度。婚介机构"佳缘"（Gayeon）表示，年轻人确实普遍关注八字、性格分析等内容，但真正将其作为择偶决定性标准的人并不多。

韩国学界则从社会变化角度对此进行解读。高丽大学社会学系教授金允泰（音）认为，在就业、职业发展等人生选择更加复杂的背景下，人们希望借助命理预测未来、降低风险，因此将其视为一种帮助决策的工具。这种现象体现传统文化与数字技术相结合的新型恋爱文化。

韩神大学社会学系教授尹相哲（音）则表示，随着传统社会关系网络逐渐弱化，现代人建立新的人际关系变得更加困难，一些年轻人借助八字等外部参考缓解恋爱中的不确定感，获得心理上的安全感。

两位学者均表示，八字并无科学依据，但预计这一现象短期内仍将持续。

金允泰认为，对于焦虑感较强的年轻群体而言，八字更多是一种帮助认识自己和理解他人的工具，并不意味着年轻人排斥婚姻，而是在寻找适合自己的伴侣过程中形成了新的择偶方式。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社