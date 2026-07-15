경기북부소방본부, 58건 빗물 피해 대응…"인명 피해는 없어"

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경기북부 소방, 7월 14~15일 집중 호우에 232명 인력 투입.

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기북부소방본부는 지난 14일 16시부터 15일 7시까지 이어진 호우 기간 동안 경기북부 전역에서 총 58건의 빗물 피해 관련 출동을 실시했으며 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 집계됐다고 밝혔다.

파주시 문산의 한 스크린 골프장이 침수돼 조치하고있다. [사진=경기도북부소방재난본부]

경기북부소방본부에 따르면 15일 1시 30분을 기해 경기북부 10개 시·군 전지역에 내려졌던 호우주의보가 모두 해제됐고 같은 날 8시 20분에는 경기도 재난안전대책본부 비상 1단계도 해제되면서 비상 대응 태세가 일단락됐다.

소방당국은 호우 기간 동안 총 58개의 소방장비와 232명의 인력을 동원해 침수·도로 장애 등 빗물 피해에 대응했다. 출동 건수는 모두 58건으로 이 가운데 주택침수가 9건, 도로 장애가 37건, 기타 신고가 12건으로 집계됐다.

지역별로는 고양시가 16건으로 가장 많았다. 쓰러진 나무 제거가 6건, 도로침수 4건, 건물 내 빗물 유입 3건, 하수·정화조 역류 2건, 강풍과 집중호우로 인한 천막 날림 및 물고임 등 안전조치가 2건이었다.

파주시는 11건으로 집계됐다. 나무 쓰러짐 4건, 건물 내 우수 유입 4건, 토사 유출 및 시설물 쓰러짐에 따른 도로 장애 2건, 창고 배수 지원 1건 등이다.

남양주에서는 10건의 신고가 접수됐다. 나무 쓰러짐이 6건으로 가장 많았고 하수 역류 및 막힘 2건, 주택 천장 누수 1건, 도로 내 맨홀 뚜껑 열림 1건 등이었다.

양주시는 5건으로 나무 쓰러짐 3건, 도로침수 1건, 도로 인근 천막 쓰러짐 1건이었으며 포천시는 나무 쓰러짐 3건, 전선 끊어짐 1건, 차도 맨홀 뚜껑 열림 1건 등 5건의 피해가 접수됐다.

의정부에서는 나무 쓰러짐 2건, 건물 내 우수 유입 1건, 하수 역류 1건 등 4건이었고 가평군은 나무 쓰러짐 2건, 도로침수 1건 등 3건이 발생했다. 구리시는 하수 역류 1건, 지하 공간 배수 지원 1건 등 2건, 동두천시는 건물 배수 지원 1건, 연천군은 나무 쓰러짐에 따른 도로 장애 1건이 각각 보고됐다.

주요 출동 사례도 있었다. 14일 밤 9시 56분께 파주시 문산읍 소재 지하 1층 스크린골프장에서는 집수정 펌프 고장으로 인해 내부가 침수되는 사고가 발생했다. 이 현장에는 소방대원 7명과 행정복지센터 인력 6명 등 총 13명이 투입됐고 통일소방서와 읍사무소에서 제공한 양수기 4대, 통일소방서 수중펌프 1대가 동원됐다. 소방과 관계 기관은 약 15톤 규모의 빗물을 배수해 추가 피해를 막았다.

asj7376@newspim.com