나홍진 감독 신작 '호프', 예매량 60만 돌파… 올여름 흥행 청신호

AI 핵심 요약beta
- 나홍진 감독이 15일 영화 '호프'가 예매율 1위로 흥행 질주를 시작했다고 밝혔다
- '호프'는 개봉 11일 전 예매율 1위·올해 최고 사전 예매량을 기록하며 극장 3사 모두에서 1위를 차지했다
- 비무장지대 호포항에서 호랑이 출현 소식으로 마을이 비상에 빠지는 내용을 담은 '호프'는 강렬한 체험형 영화로 호평 속 상영 중이다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 나홍진 감독의 신작 '호프(HOPE)'가 압도적인 예매율로 극장가 정상을 차지하며 본격적인 흥행 질주를 시작했다고 15일 밝혔다.
이날 오전 7시 기준 '호프'의 예매량은 60만 3601장을 기록했다. 이는 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 예매율 1위에 오른 기록이며 올해 최고 사전 예매량 기록까지 새로 쓴 수치다.
특히 개봉 11일 전부터 예매율 1위를 선점하며 일찌감치 흥행을 예고했던 '호프'는 쟁쟁한 외화 신작들 사이에서도 확연한 격차를 벌리며 메가박스, CGV, 롯데시네마 등 극장 3사 모두에서 1위를 수성했다.
개봉 전 시사회를 통해 작품을 미리 접한 관객들 사이에서는 오직 극장에서만 경험할 수 있는 강렬한 영화적 체험에 대한 호평이 잇따르고 있다. 관객들의 연이은 추천 리뷰는 작품을 향한 대중의 관심을 더욱 증폭시키고 있다.
영화는 비무장지대 호포항의 출장소장 '범석'이 마을 청년들에게서 '호랑이가 출현했다'는 소식을 전해 듣고 마을 전체가 비상사태에 빠지며 벌어지는 믿기 어려운 현실을 담았다. 예측 불허의 리듬과 템포로 올여름 극장가에 강렬한 쾌감을 선사할 것으로 기대를 모으는 '호프'는 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.
taeyi427@newspim.com