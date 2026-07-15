[2026WC] 스페인, 우승 후보 프랑스에 2-0...16년 만에 결승행

오야르사발 전반 PK골...후반엔 포로 쐐기골

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인이 최강의 경기력을 뽐내며 우승 후보 1순위 프랑스에 예상밖 완승을 거두고 16년 만의 월드컵 결승에 올랐다.

스페인은 15일(한국시간) 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 4강전에서 프랑스에 2-0 완승을 거뒀다. 스페인은 세계 정상에 올랐던 2010 남아공 월드컵 이후 처음으로 결승 무대를 밟게 됐다. 조별리그부터 6전 전승을 거두며 기세를 올리던 프랑스는 3회 연속 결승 진출을 목전에 두고 스페인에 무릎을 꿇었다.

[댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=페드로 포로가 15일(한국시간) 북중미 월드컵 4강전 프랑스 대 스페인전에서 팀의 두 번째 골을 넣은 뒤 동료들과 함께 기뻐하고 있다. 2026.7.15 psoq1337@newspim.com

이날 스페인은 미켈 오야르사발을 필두로 알렉스 바에나, 다니 올모, 라민 야말이 공격진을 구성했다. 프랑스는 킬리안 음바페를 최전방에 세우고 브래들리 바르콜라, 마이클 올리세, 우스만 뎀벨레로 맞섰다.

경기 초반부터 스페인이 주도권을 잡았다. 선제골은 전반 22분에 터졌다. 마르크 쿠쿠레야의 크로스를 처리하려던 프랑스 수비수 뤼카 디뉴가 쇄도하던 야말의 몸을 걷어찼다. 주심은 곧바로 페널티킥을 선언했고 키커로 나선 오야르사발이 침착하게 성공시켰다.

프랑스는 전반 30분 주전 수비수 윌리암 살리바가 부상으로 쓰러지는 악재까지 맞았다. 살리바 대신 막상스 라크루아가 급하게 투입됐다. 프랑스는 음바페를 앞세워 반격을 노렸으나 전반 42분 음바페의 일대일 기회마저 스페인 골키퍼 우나이 시몬의 과감한 슬라이딩 태클에 저지당했다. 스페인의 견고한 수비벽에 막혀 공격 전개에 고전한 프랑스는 전반전 슈팅 2개(유효 슈팅 0개)에 그쳤다.

[댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=페드로 포로가 15일(한국시간) 북중미 월드컵 4강전 프랑스 대 스페인전에서 팀의 두 번째 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.7.15 psoq1337@newspim.com

후반전에도 스페인의 기세는 꺾이지 않았다. 후반 13분 페드로 포로가 오른쪽 측면에서 올모와 환상적인 이대일 패스를 주고받으며 박스 안으로 침투했다. 포로는 골키퍼 마이크 메냥과의 일대일 상황에서 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 스페인의 결승행에 쐐기를 박는 추가골이었다.

후반 16분 야말의 침투에 이은 슈팅이 다시 한번 프랑스의 골문을 갈랐으나 오프사이드가 선언되며 득점으로 인정되지는 않았다. 프랑스는 후반 중반 이후 마누 코네, 데지레 두에, 라얀 셰르키 등을 잇달아 투입하며 총공세에 나섰다.

[댈러스 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=킬리안 음바페가 15일(한국시간) 북중미 월드컵 4강전 프랑스 대 스페인전에서 패하자 낙심하고 있다. 2026.7.15 psoq1337@newspim.com

하지만 음바페의 슈팅은 번번이 골대를 벗어나거나 수비벽에 막혔다. 후반 36분 시몬 골키퍼의 실수로 맞이한 두에의 결정적인 슈팅 기회마저 무위로 돌아갔다. 프랑스는 유효 슈팅조차 제대로 기록하지 못한 채 무득점 패배를 받아들여야 했다.

완벽한 공수 조율로 프랑스를 압도한 스페인은 이제 아르헨티나 대 잉글랜드 경기의 승자와 오는 20일 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 세계 정상의 자리를 두고 격돌한다.

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