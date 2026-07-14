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2026.07.15 (수)
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[종합] 내년 최저임금 시간당 '1만700원' 확정…올해보다 380원 올랐다

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AI 핵심 요약

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  • 최저임금위원회가 14일 내년 최저임금을 시간당 1만700원으로 의결했다.
  • 노사 최종안 표결에서 사용자측 3.7% 인상안이 15표로 채택돼 노동계 4% 인상안은 11표로 부결됐다.
  • 노사 모두 인상 수준과 도급제 적용 부결에 불만을 표했고 공익위원들은 최저임금 제도개선 추진단 설치를 고용노동부에 권고했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 세종청사서 최저임금위 14차 회의 종료
노사 최종안 두고 투표…경영계안에 15명이 투표

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내년 최저임금이 올해보다 3.7% 오른 시간당 1만700원으로 확정됐다.

최저임금위원회는 14일 정부세종청사에서 14차 전원회의를 열고 내년도 최저임금을 이같이 의결했다. 최저임금위는 최저임금을 심의·의결하는 노·사·공 사회적 대화 기구다.

내년 최저임금 1만700원은 올해 최저임금 1만320원보다 380원(3.7%) 높은 금액이다. 

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 14일 정부세종청사에서 열린 최저임금위원회 14차 전원회의 회의장에 최저임금위 위원들이 앉아 있다. 왼쪽부터 임동희 공익위원, 권순원 최저임금위원회 위원장 겸 숙명여대 교수, 성재민 공익위원. 2026.07.14 sheep@newspim.com

권순원 최임위원장은 "역대급으로 노사 위원님들이 애써 간격을 상당히 좁혔다"며 "합의에 이르렀으면 좋았을 텐데 30원 차이를 두고 표결로 결정하게 돼 안타깝다. 그럼에도 노사 양측의 최종 제시안이 근접한 것 자체가 의미있다고 생각한다"고 말했다.

최근 10년간 연도별 최저임금 인상률과 인상 폭은 2016년 8.1%(450원), 2017년 7.3%(440원), 2018년 16.4%(1060원), 2019년 10.9%(820원), 2020년 2.9%(240원), 2021년 1.5%(130원), 2022년 5.1%(440원), 2023년 5.0%(460원), 2024년 2.5%(240원), 2025년 1.7%(170원), 2026년 2.9%(290원)다.

◆ 올해 최저임금은 노사 최종안에 대한 투표로 결정…27명 중 15명이 경영계안 선택

내년도 최저임금은 근로자·사용자·공익위원 27명 모두 참석한 가운데 노사가 13차 최종 수정안을 내고, 투표에 부치는 방식으로 결정됐다.

앞서 공익위원들은 이날 오후 7시경 1만600원~1만860원의 심의촉진구간을 제시했다. 근로자위원들과 사용자위원들 간 입장 차이를 좁히기 위해 노사가 해당 구간 내에서 새로운 수정안을 내도록 한 것이다.

심의촉진구간은 올해 최저임금 1만320원보다 2.7~5.25% 오른 수준으로, 하한선은 소비자물가상승률 전망지 2.7%가 반영됐다. 상한선 인상률인 5.25%는 올해 한국은행과 한국개발연구원의 경제성장률 전망치 평균값인 2.55%에 소비자물가상승률 전망치를 더해 결정했다는 설명이다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 14일 정부세종청사에서 열린 최저임금위원회 14차 전원회의에서 내년 최저임금이 확정됐다. 사진은 내년 최저임금에 대한 투표 결과가 최저임금위 회의장 모니터에 표시된 모습. 2026.07.14 sheep@newspim.com

심의촉진구간 발표 이후 노사는 11·12차 수정안을 제시했다. 12차 수정안에서 노동계는 1만770원, 경영계는 1만640원을 제시하면서 수정안 간 격차는 130원으로 좁혀졌다.

최저임금위는 12차 수정안을 받은 이후 오후 9시 20분경 정회했다. 운영위원회를 열어 공익위원이 합의 권고안을 만들고, 합의가 되지 않으면 노사 양측의 최종안을 받아 표결에 부친다는 계획이었다. 속개 예정 시점은 당초 오후 9시 45분경에서 10시 40분으로 지연됐다.

이어진 회의에서 나온 공익위원의 합의 권고안은 올해보다 3.9% 인상한 1만720원이었으나, 노사는 합의에 이르지 못했다.

합의에 실패한 노동계와 경영계는 각각 1만730원, 1만700원을 13차 수정안이자 최종안으로 제시했다. 각각 올해 최저임금보다 4%, 3.7% 인상한 수준이다.

최저임금위가 노사 최종안을 두고 투표를 진행한 결과 근로자위원안은 11표, 사용자위원안은 15표를 얻어 사용자위원안인 1만700원이 내년 최저임금으로 최종 결정됐다. 무효표도 1표 나왔다.

◆ 노사 모두 불만족…업종별 구분 적용 및 도급제 최저임금 적용 의지 재확인

내년 최저임금 수준에 대해 노동계와 경영계는 모두 만족하지 못했다는 입장을 밝혔다.

경총은 "영세·중소기업과 소상공인의 어려운 경영 현실과 한계에 이른 지불여력을 고려하면 동결되어야 했으나, 이를 관철하지 못한 점은 아쉽게 생각한다"는 입장을 냈다. 업종별 최저임금 구분 적용 부결에 대한 아쉬움도 밝혔다.

소상공인연합회는 "이번 최저임금 인상으로 소상공인에게 또다시 새로운 부담이 지워졌다"며 "정부와 국회는 최저임금 격년 결정, 최저임금 구분 적용, 소상공인 지불 능력 반영을 비롯해 소상공인의 대표성을 강화하는 등 최저임금 결정 구조의 근본적인 개편에 즉각 나서야 할 것"이라고 강조했다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 14일 정부세종청사에서 열린 최저임금위원회 14차 전원회의 회의장에 최저임금위 위원들이 앉아 있다. 왼쪽부터 양옥석 중기중앙회 인력정책본부장, 류기정 경총 전무, 류기섭 한국노총 사무총장, 이미선 민주노총 부위원장. 2026.07.14 sheep@newspim.com

노동계는 올해 도급제 노동자에 대한 최저임금 적용 안건이 부결된 것을 언급하면서 아쉬움을 표했다.

한국노총은 "최저임금이 3.7% 인상된 것은 저임금 노동자의 절박한 생계 현실을 충분히 반영하지 못한 매우 아쉬운 결정"이라며 "도급제 노동자에 대한 최저임금 적용 확대가 무산되면서 특수고용·플랫폼·프리랜서 노동자 등 최저임금 사각지대가 여전히 남게 된 점은 반드시 개선해야 할 과제로 남았다"고 밝혔다.

이미선 민주노총 부위원장은 14차 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "노동계는 치열하게 도급제 노동자 최저임금 적용을 주장했고 처음으로 노동부 장관의 심의 요청서에 표기돼 제출되기도 했는데 그마저도 부결됐다"며 "내년 공익위원 선출 선임에 있어 정부가 신중해야 한다고 생각한다"고 말했다.

◆ 뜨거운 감자 '최저임금 제도개선' 던진 최저임금위 공익위원…"국정과제지 않나"

이날 최저임금위 공익위원들은 고용노동부에 최저임금 제도개선 추진단을 설치할 것을 권고했다. 추진단이 최저임금 제도의 적용대상과 결정 기준 등을 전반적으로 연구해 종합적 개선 방안을 마련하면 그 결과를 차기 최저임금 심의 등에 활용한다는 계획이다.

공익위원들은 "AI 확산과 플랫폼을 매개로 하는 사업의 성장, 산업 구조의 재편 등 경제사회 전반이 급변하는 시대에 최저임금 심의에 있어 매년 유사한 논의가 반복·공전하는 상황을 개선하고 논의의 진전을 위해 제도 개선이 필요하다고 판단했다"고 권고 배경을 설명했다.

제도개선 추진단 설치 권고는 올해 심의에서 배달기사·학습지 교사 등 도급제 노동자 대상 최저임금 적용 방안이 부결된 데 따른 조치로 풀이된다. 앞서 김영훈 노동부 장관은 최저임금위에 내년 최저임금 심의 개시를 요청하면서 도급제 노동자도 최저임금을 적용받을 수 있는지 심의해 달라고 요청한 바 있다.

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 14일 정부세종청사에서 열린 최저임금위원회 14차 전원회의 회의장에 최저임금위 위원들이 앉아 있다. 2026.07.14 sheep@newspim.com

최저임금위는 지난 6월 11일 5차 전원회의에서 도급제 근로자에 대한 내년 최저임금 별도 적용 여부를 표결에 부쳤고, 투표는 찬성 11표·반대 15표·무효 1표로 부결됐다. 최저임금위가 근로자·사용자·공익위원 각 9명으로 구성된 점을 고려하면 공익위원 절반 이상이 반대한 것으로 해석된다.

권 위원장은 이날 회의를 마치고 기자들과 만나 권고안에 대해 "제도개선을 하라는 것이다. 초점이 제도개선이다"라고 설명했다. 이어 "도급제 근로자 최저임금 별도 적용 가능성 여부나 업종별 구분 적용 등 (권고안 내용을) 뭉뚱그려 두루뭉술하게 했다. 구체적으로 특정 개념을 언급하면 노사 양측이 문제제기를 한다"며 "논의 의제는 (노동부에) 자유도가 있다"고 부연했다.

권 위원장은 최저임금 결정 방식도 추진단 논의 범위에 들어가는지 묻는 질의에 "그간 범위에 대한 논의를 제외하면 40년간 최저임금 체제가 유지돼 왔다. 개선이 필요한 부분이 많다"며 "그간 논의는 여러 차례 했는데 제도 개선으로 이어지지 못했던 측면이 있다. 올해는 이재명 정부의 국정과제에 최저임금 제도개선이 포함됐으니 심의과정에서 현실적으로 부딪힌 문제를 종합해 제도개선 방안을 모색하자는 취지"라고 말했다.

권 위원장은 이어 "초과세수에 대해 영세 사업장 지원 재원으로 활용했으면 좋겠다"며 "최저임금 근로자나 영세 소상공인이 모두 최저임금에만 기대지 않고 정부 지원을 받아 사업과 삶을 개선할 수 있는 여지가 있으면 좋겠다"고 덧붙였다.

최저임금법에 따르면 최저임금위는 내년도 최저임금안을 고용노동부에 제출하게 된다. 노동부는 8월 5일까지 내년도 최저임금을 확정·고시한다. 이날 결정된 최저임금의 효력은 내년 1월 1일부터 발생한다.

최저임금 고시를 앞두고 노사 양측은 이의 제기를 할 수 있다. 노동부가 이의가 합당하다고 판단하면 최저임금위에 재심의를 요청할 수 있지만, 현재까지 재심의가 이뤄진 적은 없다.

sheep@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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