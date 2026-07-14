내년 최저임금 3.7% 오른 1만700원…합의 실패에 표결로 결정

AI 핵심 요약beta
- 최저임금위원회가 14일 내년 최저임금 1만700원을 확정했다
- 노동계 1만730원·경영계 1만700원 최종안 놓고 표결했다
- 표결 결과 사용자위원안이 15표로 채택돼 3.7% 인상됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내년 최저임금이 1만700원으로 결정됐다. 올해 최저임금 1만320원보다 380원(3.7%) 오른 수준이다.
최저임금위원회는 14일 정부세종청사에서 내년도 최저임금 인상 수준을 결정하기 위한 14차 전원회의를 마치고 이같이 결정됐다고 밝혔다.
공익위원은 이날 오후 7시경 1만600원~1만860원의 심의촉진구간을 제시했다. 이후 노사는 11·12차 수정안을 냈지만, 이견이 좁아지지 않자 공익위원은 1만720원을 권고안으로 내고 합의를 유도했다.
이후 노사가 합의에 이르지 못하자 최저임금위는 노사 양측의 최종안을 재차 받고 이에 대한 표결을 진행하기로 했다.
노동계는 1만730원, 경영계는 1만700원을 최종 수정안으로 냈다. 각각 올해 최저임금인 1만320원보다 4.0%, 3.7% 오른 수준이다.
투표 결과 노동자위원안은 11표, 사용자위원안은 15표를 받아 사용자위원안이 내년 최저임금으로 확정됐다. 무효는 1표 나왔다.
sheep@newspim.com