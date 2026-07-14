수원시, 4개 동에 안심귀갓길 조성

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야간 인적 드문 '안전취약지역' 환경·안전 인프라 개선

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 장안구 조원1동을 비롯 4개 동에 '안심귀갓길'을 조성했다고 14일 밝혔다.

밝아진 밤길 골목 모습. [사진=수원시]

수원시는 장안·권선·팔달·영통경찰서와 협력해 사업대상지 현장을 확인한 후 장안구 조원로58번길 일원(조원1동), 권선구 고산로28번길~고현로25번길 일원(고색동), 팔달구 팔달로119번길~127번길 일원(화서1동), 영통구 월드컵로149번길~155번길 일원(원천동)에 안심귀갓길을 조성했다.

안심귀갓길 조성 사업은 야간에 인적이 드문 '안전취약지역'의 환경·안전 인프라를 개선해 밝고 안전한 거리로 만드는 것이다.

5월에 공사를 시작해 최근 준공했다.

총사업비 2억 7600만원(도비·시비 각 50%)을 투입했다.

안심귀갓길에는 로고젝터(알림조명), 쏠라도로표지병, 미끄럼 방지 포장재 등을 설치했다.

4개소에 쏠라도로표지병 총 1180개, 로고젝터 40대를 설치했다.

장안구와 영통구 안심귀갓길 일부 경사로 구간(450㎡) 미끄럼방지 포장 공사를 시행했다.

로고젝터로 어두운 골목길에 '앞으로가 더 빛날 당신, 수원시가 지켜드릴게요', '오늘도 미소 가득한 하루 되세요'와 같은 문구와 꽃과 구름 등의 이미지를 원색으로 투영한다.

차도와 보도 구분이 없는 이면도로에는 도로표지병을 설치해 골목을 한결 밝게 만들었다.

수원시는 2019년부터 올해까지 총 40개소에 안심귀갓길을 조성하며 골목길의 안전 환경을 개선하고 있다.

수원시 관계자는 "시민들이 늦은 시간에도 불안함 없이 귀가할 수 있도록 주민 설문조사 결과를 반영해 4개소에 안심귀갓길을 조성했다"며 "안전한 도시 환경을 만들기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com