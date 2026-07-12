광명시 '3040 직업탐색 교육' 미래기술 실습형 인재 47명 배출

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"빠르게 변화하는 산업 환경에서 배우고 도전하는 경험이 곧 개인의 경쟁력"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 3040세대 시민들의 새로운 진로 도전과 직업 전환을 돕는 평생학습 과정인 '3040 직업탐색 실험실'을 마치고 수료생 47명을 배출했다고 12일 밝혔다.

지난 11일 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원에서 '3040 직업탐색 실험실'을 진행하고 있다. [사진=광명시]

시에 따르면 지난 6월 13일부터 7월 11일까지 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원에서 진행된 이번 교육은 인공지능(AI) 및 디지털 전환 시대에 맞춰 시민들이 미래 산업 기술을 직접 경험할 수 있도록 마련된 실습 중심의 프로그램이다.

교육 과정은 ▲ 3차원(3D) 제품 설계 ▲ 전기에너지 ▲ 증강현실(AR) 등 총 3개 분야로 운영됐다. 참가자들은 전문 장비와 기술을 활용해 가상현실(VR)·증강현실(AR) 콘텐츠 제작, 전기회로 구성 및 태양광 설비 구축, 3D 제품 설계 및 구현 프로젝트 등 현장 중심의 기술을 생생하게 체험하며 실무 역량을 익혔다.

광명시는 이번 교육을 통해 참여자들이 급변하는 산업 환경을 이해하고 실제 결과물을 완성해 보며 새로운 직업적 가능성을 확인하는 계기가 됐다고 평가했다.

박승원 광명시장은 "빠르게 변화하는 산업 환경에서는 끊임없이 배우고 도전하는 경험이 곧 개인의 경쟁력"이라며 "시민 누구나 미래 기술을 직접 체험하고 새로운 기회를 만들어 갈 수 있도록 실습 중심의 평생학습 기회를 더욱 확대하겠다"고 말했다.

광명시는 앞으로도 지역 대학 및 전문 기관과의 협력을 한층 강화해 미래 산업과 연계한 실습형 평생학습 프로그램을 다각화하고 시민들의 지속 가능한 진로 탐색을 뒷받침할 계획이다.

1141world@newspim.com