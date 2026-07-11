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[LPGA] 유해란, '60타 대기록' 폭발…메이저 대회 2연승 눈앞

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  • 유해란이 11일 에비앙 챔피언십 3라운드에서 11언더파 60타를 쳐 중간합계 19언더파로 단독 선두에 올랐다.
  • 유해란은 보기 없이 이글 1개와 버디 9개로 여자골프 5대 메이저 단일 라운드 최저타 신기록을 세웠다.
  • 임진희·양희영·강민지 등 한국 선수들도 상위권을 유지하며 메이저 대회에서 선전했다.

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에비앙 챔피언십 3R 11언더파 몰아쳐 2위와 3타차 단독 선두
메이저대회 단일 라운드 역대 최저타이자 개인 베스트 스코어

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KPMG 위민스 PGA 챔피언십 우승자 유해란이 대기록을 쓰면서 메이저 대회 2연속 우승을 눈앞에 뒀다.

유해란은 11일(한국시간) 프랑스 에비앙레뱅의 에비앙 리조트 골프클럽(파71, 6479야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 아문디 에비앙 챔피언십 3라운드에서 보기 없이 이글 1개, 버디 9개를 몰아쳐 11언더파 60타를 적어냈다. 중간합계 19언더파 194타를 기록한 유해란은 전날 공동 3위에서 단독 선두로 뛰어올랐다. 2위 이와이 아키에(일본·16언더파 197타)와는 3타 차다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11일(한국시간) 에비앙 챔피언십 3라운드에서 11언더파 60타를 친 유해란. [사진=LPGA] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

이날 유해란이 작성한 60타는 대회 18홀 최저타 신기록이자 지난 2024년 FM 챔피언십에서 기록한 기존 기록(62타)을 깬 개인 베스트 스코어다. 아울러 여자골프 5대 메이저 대회를 통틀어 역대 단일 라운드 최저타 신기록이다. 종전 메이저 대회 최저타인 61타는 세 차례 있었다. 김효주가 2014년 에비앙 챔피언십 1라운드에서 기록했고 이정은6가 2021년 에비앙 챔피언십 2라운드, 레오나 매과이어가 2021년 에비앙 챔피언십 4라운드에서 적어냈다.

선두에 3타 뒤진 채 출발한 유해란은 2번홀(파3)에서 첫 버디를 낚으며 기세를 올렸다. 5번홀(파3) 버디에 이어 6번홀(파4)에서는 두 번째 샷을 그대로 홀에 넣으며 환상적인 샷이글을 기록, 공동 선두로 도약했다. 상승세는 멈추지 않았다. 7번홀(파5) 버디로 단독 선두에 나선 뒤 9번홀(파5)과 10번홀(파4)에서 연속 버디를 추가하며 전반에만 6타를 줄였다.

후반에도 신들린 아이언 샷이 빛을 발했다. 올 시즌 LPGA 투어 그린 적중률 1위다운 송곳 같은 샷을 앞세워 14번홀(파3)과 15번홀(파5)에서 연속 버디를 성공시켰다. 17번홀(파4)과 18번홀(파5)에서 또 한 번 연속 버디를 추가하며 무결점 스코어카드를 완성했다. 마지막 홀에서 이글 퍼트가 살짝 빗나가 아쉬움을 남겼을 만큼 완벽한 경기력이었다. 현지 중계진도 "지구에서 아이언을 가장 잘 치는 선수"라며 극찬을 아끼지 않았다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란이 11일(한국시간) 에비앙 챔피언십 3라운드를 마치고 18번홀에서 자신의 스코어카드에 적힌 버디 숫자를 세어보며 놀라고 있다. [사진=LPGA SNS] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

유해란은 경기를 마치고 캐디와 자신의 스코어카드를 보고 자신이 기록한 버디 갯수에 놀라워하는 표정이 중계화면에 잡혔다. 그만큼 유해란은 자신의 플레이에 몰입해서 경기를 치러 대기록을 세웠다. 경기 후 인터뷰에서 언제 '꿈의 59타'를 염두에 두게 됐냐는 질문에 유해란은 "전혀 알지 못했다. 경기를 마치고 알게 됐다"고 털어놨다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란이 11일(한국시간) 에비앙 챔피언십 3라운드를 마치고 인터뷰하면서 자신의 최저타 기록을 몰랐다고 털어놓고 있다. [사진=LPGA SNS] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

브룩 헨더슨(캐나다)과 사이고 마오(일본)는 중간합계 12언더파 201타로 공동 3위에 이름을 올렸다. 카산드라 알렉산더(남아공)가 5위(11언더파 202타), 지노 티띠꾼(태국)과 로티 워드(잉글랜드), 야마시타 미유(일본)가 공동 6위(10언더파 203타) 그룹을 형성했다.

한국 선수들의 선전도 이어졌다. 신인왕을 노리는 임진희는 버디 5개와 보기 1개로 4타를 줄이며 중간합계 9언더파 204타로 단독 9위에 자리했다. 에비앙에서 강세를 보여온 양희영은 중간합계 7언더파 206타로 공동 14위에 랭크됐으며, 강민지는 리디아 고(뉴질랜드), 찰리 헐(잉글랜드)과 함께 공동 16위(6언더파 207타)로 3라운드를 마쳤다. 지난주 KLPGA 투어 우승자 김효주는 공동 47위(2언더파 211타), 김세영과 윤이나는 공동 56위(1언더파 212타)에 머물렀다.

psoq1337@newspim.com

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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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