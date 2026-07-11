[핌in잠실] 잠실 마지막 올스타전 MVP 허인서...'22안타 신기록' 나눔, 드림에 완승

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[잠실=뉴스핌] 한지용 기자 = 나눔 올스타(KIA·LG·한화·NC·키움)가 잠실야구장에서 열린 마지막 KBO 올스타전에서 팀 최다 안타 신기록을 세우며 드림 올스타(삼성·두산·KT·SSG·롯데)를 완파했다. 올스타전 최우수선수(MVP)는 4안타를 몰아친 나눔의 안방마님 허인서(한화) 차지였다.

[잠실=뉴스핌] 한화 허인서가 2026 KBO 잠실 올스타전에서 4안타를 기록하며 MVP를 차지했다. [사진=한화 이글스] 2026.07.11 football1229@newspim.com

나눔 올스타는 11일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO 올스타전에서 드림 올스타를 10-2로 제압했다. 나눔 올스타는 2022년 이후 올스타전 5연승을 달렸다. 드림과 나눔 체제로 바뀐 2015년 이후 상대 전적에서도 6승 4패로 우위를 이어갔다.

나눔은 이날 장단 22안타를 몰아치며 역대 올스타전 한 경기 팀 최다 안타 신기록을 세웠다. 종전 기록은 2017년 드림 올스타가 기록한 19안타였다.

한화 선수들의 활약이 특히 돋보였다. 허인서와 문현빈이 각각 4안타를 기록했고, 이도윤은 결승타 포함 3타점으로 공격을 이끌었다.

선취점은 드림이 가져갔다. 3회말 1사 후 박찬호(두산)가 2루타로 출루했고, 최원준(KT)의 볼넷으로 기회가 이어졌다. 2사 1, 3루에서 허경민(KT)이 중전 적시타를 날려 드림이 1-0으로 앞서갔다.

나눔은 4회초 곧바로 경기를 뒤집었다. 오스틴 딘(LG)과 문현빈의 연속 안타로 무사 1, 3루 기회를 만들었고, 김주원(NC)의 희생플라이로 1-1 동점을 만들었다.

이어 허인서의 안타로 찬스를 이어간 나눔은 이도윤의 적시타로 2-1 역전에 성공했다. 이도윤의 방망이가 결승타를 만들었다.

승부는 6회초 사실상 갈렸다. 나눔은 문현빈과 김주원의 연속 안타, 허인서의 적시타로 추가점을 뽑았다. 이어 송찬의(LG)의 타구를 드림 수비가 처리하지 못하면서 만루 기회가 이어졌다.

계속된 기회에서 이도윤이 2타점 적시타를 터뜨렸다. 이후 강백호(한화)의 희생플라이와 한준수(KIA)의 적시타까지 나오며 나눔은 6회에만 5점을 뽑아 7-1로 달아났다.

[잠실=뉴스핌] 한화 허인서가 2026 KBO 잠실 올스타전에서 4안타를 기록하며 우수 타자상의 주인공이 됐다. [사진=한화 이글스] 2026.07.11 football1229@newspim.com

나눔은 8회초에도 격차를 벌렸다. 한준수의 적시 2루타, 문현빈의 적시 3루타, 구본혁(LG)의 중전 적시타가 이어지며 10-1까지 앞서갔다. 드림은 9회말 황성빈(롯데)의 적시타로 한 점을 만회했지만 승부를 뒤집기에는 부족했다.

나눔 마운드도 안정적이었다. 선발 애덤 올러(KIA)를 시작으로 류현진(한화), 안우진·박준현(이상 키움), 전사민(NC), 우강훈(LG), 가나쿠보 유토(키움), 정해영(KIA), 류진욱(NC), 성영탁(KIA)이 이어 던지며 드림 타선을 2실점으로 막았다. 3회 1실점한 안우진과 9회 1실점한 성영탁을 제외하면 나눔 투수진은 모두 무실점 투구를 펼쳤다.

드림에서는 박찬호(두산)가 2루타 2개 포함 3안타로 분전했다. 또 5회초 강백호의 어려운 땅볼 타구를 2루수 박준순(두산)이 잡은 후 유격수 박찬호에게 토스해 타자 주자를 잡는 장면은 이날 경기의 백미였다. 최형우(삼성)는 42세 6개월 25일의 나이로 출전해 올스타전 역대 최고령 출전 신기록을 세웠다. 종전 기록은 2024년 오승환(은퇴·당시 삼성)의 41세 11개월 21일이었다.

[잠실=뉴스핌] 한화 류현진이 2026 KBO 잠실 올스타전에서 2회 등판해 1이닝 무실점을 기록하며 우수 투수상의 주인공이 됐다. [사진=한화 이글스] 2026.07.11 football1229@newspim.com

이날 경기 후 진행된 시상식에서는 황성빈이 강아지 분장을 선보이며 베스트 퍼포먼스 상을 거머쥐었다. 박준순이 5회초 수비로 베스트 수비상을 가져갔다. 우수 타자상은 4안타를 친 문현빈, 우투 투수상은 시속 120km 이하의 공으로 1이닝 무실점을 기록한 류현진의 몫이었다. 승리감독상은 나눔의 염경엽 감독(LG)이 차지했다. 대망의 MVP는 4안타 1타점을 기록한 포수 허인서가 거머쥐었다.

이번 올스타전은 잠실야구장에서 열린 마지막 '별들의 축제'라는 의미도 있었다. 1982년 개장한 잠실야구장은 올 시즌을 끝으로 철거될 예정이다. 이날 경기 입장권 2만3750장도 모두 팔리며 2022년 이후 5년 연속 올스타전 매진을 기록했다.

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