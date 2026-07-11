[격투기] UFC 새크라멘토 대회 개최, 에르난데스vs호드리게스 미들급 메인 이벤트

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=미들급 랭킹 6위 앤서니 에르난데스(32·미국)와 9위 그레고리 호드리게스(34·브라질)가 맞붙는다. 둘의 미들급 격돌을 메인 이벤트로 UFC 새크라멘토 대회가 열린다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=그레고리 호드리게스가 재러드 캐노니어를 상대하고 있다. [사진=UFC] 2026.07.11 iaspire@newspim.com

'UFC 파이트 나이트: 에르난데스 vs 호드리게스'는 현지시간으로 오는 8월 22일 새크라멘토 골든 1 센터에서 열린다. 한국 시간으로 언더카드는 오전 6시부터, 메인카드는 오전 9시부터 중계된다.



'UFC 파이트 나이트: 에르난데스 vs. 로드리게스' 티켓은 7월 10일 오전 2시부터 티켓마스터에서 판매 개시한다. 티켓 구매는 1인당 8매로 제한된다. UFC 파이트 클럽 회원은 7월 9일 오전 2시부터 웹사이트를 통해 티켓을 구매할 수 있다. UFC 뉴스레터 구독자를 위한 특별 온라인 선예매는 7월 9일 오전 2시부터 시작된다. 선예매에 참여하려면 UFC 홈페이지에서 UFC 뉴스레터에 등록해야 한다.



[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=앤서니 에르난데스가 미첼 페레이라를 상대하고 있다. [사진=UFC] 2026.07.11 iaspire@newspim.com

에르난데스(15승 3패)는 재기를 노리며 링에 복귀한다. 미들급 최상위권 도전자 중 하나인 이 멕시코계 미국인 파이터 에르난데스는 브렌던 앨런, 로만 코필로프, 미첼 페레이라 등 유명 선수들을 꺾으며 체급 상위권에 올랐다. 에르난데스는 이제 호드리게스를 상대로 강력한 인상을 남기며 타이틀 도전의 길에 다시 올라서려 한다.



호드리게스(15승 3패)는 두 번째 UFC 메인 이벤트에서 멋진 활약을 펼치고자 한다. 현재 3연승을 달리고 있는 호드리게스는 브루누 페레이라, 잭 허맨슨, 브래드 타바레스를 상대로 압도적인 KO 승리를 거두며 강력한 도전자로 부상했다. 그는 이제 에르난데스를 제압하고 미들급 톱5에 진입하는 것을 목표로 하고 있다.

로만 돌리제(37·돌리제)와 레이니어 더 리더(35·네덜란드)가 맞대결을 펼치는 흥미진진한 라이트헤비급 경기도 펼쳐진다.



돌리제(15승 5패)는 멋진 경기력을 선보이며 승리 행진을 재개하고자 한다. 웰라운드 베테랑 돌리제는 잭 허맨슨, 필 호스, 카일 다커스 등을 꺾으며 옥타곤에서 실력을 입증했다. 그는 이제 떠오르는 도전자 더 리더를 상대로 승리를 거둬 그의 밤을 망쳐버리고자 한다.



더 리더(21승 3패)는 2026년 두 번째 경기에서 강력한 존재감을 과시하고자 한다. 노련한 서브미션 전문가이자 강력한 KO 능력을 갖춘 네덜란드 출신 파이터는 로버트 휘태커, 보 니컬, 케빈 홀랜드를 꺾으며 큰 파장을 일으켰다. 더 리더는 UFC 챔피언 등극이란 목표를 향해 한 걸음 더 나아가기 위해 또 한 번의 인상적인 승리를 노리며, 다음 타겟으로 돌리제를 지목했다.

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