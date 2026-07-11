동해시 '동쪽바다중앙시장 주말야시장' 개장…"야간관광·상권 활성화"

전통시장과 지역 공동체가 동시에 활력 찾는 '상생형 야시장'

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 피서철 관광객 유치와 전통시장 활성화를 위해 지난 10일부터 8월 29일까지 매주 금·토요일 '동쪽바다중앙시장 주말야시장'을 운영한다.

동쪽바다중앙시장 야시장은 1940년대 묵호항 개항과 함께 형성된 전통시장을 기반으로 2010년대 '묵호야시장' 출범과 2019년 재정비를 거쳐 최근에는 계절형 주말야시장으로 진화하며 동해시를 대표하는 여름밤 야간관광 콘텐츠로 자리매김하고 있다.

동쪽바다중앙시장 주말야시장.[사진=동해시] 2026.07.11 onemoregive@newspim.com

11일 동해시에 따르면 이번 야시장에는 먹거리 부스 20개소와 프리마켓 16개소가 참여해 다채로운 야간장터를 꾸민다. 먹거리 구역에서는 해산물 요리, 분식, 디저트 등 다양한 메뉴를 선보이고 프리마켓에서는 수공예품과 지역 특산품, 기념품 등 개성 있는 상품들이 방문객을 맞는다.

개장일인 지난 10일 오후 6시에는 동쪽바다중앙시장 야외공연장에서 버스킹 공연과 함께 공식 개막식이 열렸다. 시는 개막과 동시에 버스킹, 초청공연 등 문화 프로그램을 집중 배치해 가족 단위 방문객과 젊은 층이 자연스럽게 시장으로 유입되도록 유도한다는 계획이다.

야시장 기간에는 매주 다양한 공연과 이벤트가 이어진다. 야외공연장 일대를 중심으로 버스킹, 소규모 공연, 체험 프로그램 등이 진행돼 전통시장 골목 곳곳이 여름밤 문화공간으로 변신할 전망이다.

올해 주말야시장의 가장 큰 특징은 해양도시 동해의 정체성을 전면에 내세웠다는 점이다. 시는 '바다와 수산물, 해양관광'을 주제로 동해시만의 특색을 담은 메뉴와 상품을 대폭 확대해 차별화된 야시장 콘셉트를 구현했다.

수산물 꼬치, 회·해물요리, 해산물 가공품 등 바다를 품은 먹거리를 강화하는 한편 바다·파도·항구 등을 모티프로 한 수공예품과 디자인 굿즈도 선보인다. 이를 통해 타 지역 야시장과 차별되는 '해양도시형 야시장'으로 브랜드 이미지를 구축하고 체험형·체류형 야간 공간으로 만드겠다는 복안이다.

또한 야시장과 인근 카페, 상가, 관광지를 연계한 '여름밤 걷기 코스'도 자연스럽게 형성될 것으로 기대된다. 동해시는 야시장 방문객이 주변 상권까지 이동해 소비가 확산되는 선순환 구조를 목표로 상인회와 협업해 안내·홍보를 강화할 계획이다.

동쪽바다중앙시장은 1943년 묵호항 개항 이후 형성된 '묵호중앙시장'을 전신으로 하는 전통시장이다. 항만과 철도, 인근 어항을 배경으로 자연산 수산물과 생활필수품을 취급하며 성장해 온 이 시장은 동해를 대표하는 재래시장으로 자리잡았다.

이후 도시 구조 변화와 유통 환경 변화 속에서 동쪽바다중앙시장은 수산물과 다양한 먹거리를 중심으로 관광형 전통시장으로 방향을 전환해 왔다. 신선한 해산물과 특유의 정겨운 분위기 덕분에 최근에는 여행객들이 동해 방문 시 한 번쯤 들르는 '맛·구경' 코스로 인기가 높아지고 있다.

이정학 동해시장이 주말야시장 상인들과 인사를 나누고 있다.[사진=동해시] 2026.07.11 onemoregive@newspim.com

동쪽바다중앙시장 야시장의 본격적인 출발점은 2017년 시장과 연결된 '묵호야시장' 개장이었다. 당시 묵호야시장은 금·토요일 밤을 중심으로 젊은 층과 관광객을 겨냥한 먹거리·공연·체험 프로그램을 운영하며 동해시 야간관광의 새 축으로 부상했다.

2019년에는 시설과 프로그램을 재정비해 '새로운 모습'으로 재개장했다. 운영시간을 밤 11시 30분까지 확대하고 청년 상인·지역 예술인 참여를 늘려 전통시장과 문화콘텐츠가 결합된 야시장 모델을 시도했다는 평가를 받았다.

코로나19와 경기 침체, 관광 수요 변화에 대응해 동해시는 2020년대 들어 야시장 운영 방식을 '계절형 주말야시장' 체계로 재편했다. 특히 여름 휴가철에 맞춰 7~8월 주말 위주로 야시장을 집중 운영하고 시민과 관광객 반응에 따라 가을까지 연장하는 유연한 방식으로 전환했다.

2025년에는 여름 시즌(7월 5일~8월 30일) 토요일 중심 운영에 더해 7월 25일부터 8월 16일까지는 금·토요일로 확대하고 9월 6일부터 11월 1일까지 가을 시즌 야시장을 이어가는 등 계절·주말별 맞춤형 운영이 도입됐다. 이 과정에서 동쪽바다중앙시장은 KTX 묵호역 인접성과 도보 여행객 증가, 도째비골·망상해수욕장 등과의 연계를 강점으로 내세우며 '야간 관광 거점 시장'으로 자리잡았다.

지난해 동쪽바다중앙시장 주말야시장은 관광객과 시민들의 높은 호응을 얻으며 여름철 대표 야간 관광명소로 평가받았다. 젊은 층과 가족 단위 방문객이 대거 찾으면서 시장 상인 매출 증가, 전통시장 이미지 개선, 야간 유동인구 확대 등 가시적인 효과가 나타난 것으로 전해졌다.

동해시는 이러한 호응을 바탕으로 올해는 해양도시 특색을 강화한 먹거리·볼거리와 공연·체험 프로그램을 추가해 방문객 만족도를 더욱 높인다는 계획이다. 상인회와 청년팀, 지역 예술인이 함께 참여하는 구조를 통해 전통시장과 지역 공동체가 동시에 활력을 찾는 '상생형 야시장 모델'을 목표로 하고 있다.

이정학 동해시장은 "주말야시장이 시민과 관광객이 함께 즐기는 동해시 대표 여름밤 명소로 자리 잡길 기대한다"며 "전통시장과 관광이 함께 성장할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

시는 향후 해양도시 브랜드와 연계한 야간 콘텐츠 발굴, 사계절형 테마 야시장 도입, 주변 관광자원·교통과 묶은 패키지 상품 개발 등을 통해 동쪽바다중앙시장을 동해시 야간관광의 핵심 거점으로 육성할 방침이다. 동쪽바다중앙시 야시장이 전통시장 정체성과 해양관광 자원을 접목한 동해형 대표 야간축제로 거듭날 수 있을지 주목된다.

onemoregive@newspim.com