[프로야구] 삼성, 'MLB 32승' 페덱 영입...거물급 우완 합류 선발 강화

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = KBO리그 전반기를 1위로 마친 삼성 라이온즈가 부상 대체 외국인 투수 잭 오러클린과의 동행을 끝내고 메이저리그(MLB) 출신의 거물급 우완 투수 크리스 페덱을 전격 영입했다.

삼성 구단은 11일 오러클린과의 계약 연장을 포기하는 대신 페덱과 47만3333달러에 계약했다고 공식 발표했다. 이번 영입은 후반기 선두 수성을 향한 삼성의 강력한 의지가 반영된 결과다. 페덱은 최근까지 빅리그 선발 로테이션의 한 축을 담당했던 투수다. 역대 KBO리그를 밟은 외국인 선수 중에서도 손꼽히는 화려한 경력을 자랑한다.

만 30세인 페덱은 키 196㎝, 몸무게 98㎏의 건장한 체격을 갖췄다. 빅리그 통산 132경기(선발 119경기)에 등판해 32승 43패, 평균자책점 4.83, 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.26을 기록했다. 마이너리그 통산 성적은 40경기 13승 7패, 평균자책점 1.92, WHIP 0.82로 압도적이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 삼성 유니폼을 입은 크리스 페덱. [사진=삼성 라이온즈] 2026.07.11 psoq1337@newspim.com

페덱은 다양한 구종과 함께 뛰어난 구위와 안정적인 제구력을 겸비했다. 빅리그 통산 9이닝당 탈삼진 8.02개, 9이닝당 볼넷 2.04개를 기록한 지표가 이를 증명한다. 국내 신체검사를 무사히 마친 페덱은 조만간 선수단에 합류해 후반기 선발진에 힘을 보탤 예정이다.

페덱은 구단을 통해 "프로야구는 많이 이겨야 하는 스포츠다. 1위 경쟁을 하는 삼성 라이온즈가 매력적으로 느껴졌다"라고 입단 소감을 밝혔다. 이어 "샌디에이고 시절 김하성과 함께 뛴 경험이 있어 KBO리그를 어느 정도 알고 있다. 라이온즈의 선수들과 많은 점을 나누고 싶다"라고 덧붙였다.

맷 매닝의 부상 대체 선수로 뛰었던 오러클린은 한국 무대를 떠나게 됐다. 오러클린은 KBO리그 17경기에서 5승 5패, 평균자책점 4.86의 성적을 남기고 짐을 쌌다.

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