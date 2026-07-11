인제대, 라오스 간호교육·연구 자립 지원…간호대학 교원 워크숍

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자체 연구 및 평가 능력 배양

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 인제대학교가 라오스 국립보건과학대학교 간호대학 교원을 대상으로 교육·평가·연구를 아울러 자립 기반을 다질 수 있는 노하우를 전수했다.

인제대 국제협력선도대학육성지원사업단은 지난 8일부터 10일까지 사흘간 라오스 비엔티안 크라운플라자 호텔에서 라오스 국립보건과학대학교 간호대학 교원 30여 명을 대상으로 '간호교육 역량강화 워크숍'을 개최했다고 11일 밝혔다.

이병두 인제대학교 의약부총장이 지난 8일부터 10일까지 사흘간 라오스 비엔티안 크라운플라자호텔에서 라오스 국립보건과학대학교(University of Health Sciences) 간호대학 교원 30여 명을 대상으로 열린 간호교육 역량강화 워크숍교육에서 교수 역량 개발을 위한 강의를 하고 있다.[사진=인제대학교] 2026.07.11

교육부와 한국연구재단이 지원한 이번 워크숍은 올해 7년째이자 11번째 정기 프로그램이다. 올해 워크숍은 '간호교육의 질 향상: 교육·평가·연구의 통합'을 주제로 현지 교원이 교육과 평가, 연구를 스스로 운영할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

첫날에는 인제대 이병두 의약부총장이 교수역량 개발 방향을 제시했다. 김동휘 연구원은 보건의료 전문인력 간 협력교육의 운영 사례와 전략을 소개했다.

둘째 날에는 평가체계 개선을 위한 실무 교육이 이어졌다. 오진아 사업단장의 간호철학 강의 뒤 라오스 교원들이 자체 개발한 간호사 국가시험 선다형 응용 문항 35개에 대해 전문가 피드백을 진행했다. 이병두 부총장과 오진아 단장은 문항의 타당성과 신뢰도를 높이는 방안을 설명했다.

마지막 날에는 통계와 연구 설계 교육을 통해 현지 교원의 연구 역량을 높였다. 원은실·원서현 객원교수가 연구 목적에 맞는 통계 분석과 결과 해석을 실무 중심으로 강의했다.

오진아 사업단장은 "교육과 평가, 연구를 하나의 체계로 연결해 라오스 간호교육이 스스로 발전할 토대를 다졌다"고 말했다.

news2349@newspim.com