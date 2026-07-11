전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.11 (토)
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[핌in잠실] 생애 첫 홈런 더비 정상 한화 강백호 "가을야구처럼 집중했다"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 강백호가 10일 잠실서 홈런 더비서든데스 끝 오태곤 꺾고 첫 우승했다
  • 예선서 145m 홈런으로 결승행해비거리상까지 싹쓸이하며 상금과 트로피를 받았다
  • 강백호는 배팅볼 투수 한준수에고마움 전하며 상금은 야구용품 구입에 쓰고후반기 팀에 보탬 되겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[잠실=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한화 강백호가 8년 만에 다시 선 올스타전 홈런 더비 무대에서 마침내 정상에 올랐다.

강백호는 10일 서울 잠실구장에서 열린 2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런 더비 결승에서 오태곤(SSG)을 서든데스 끝에 꺾고 생애 첫 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌] 한화 강백호가 10일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런 더비에서 우승해 피켓을 들고 기념사진을 촬영하고 있다. [사진 = 한화 이글스] 2026.07.10 wcn05002@newspim.com

2018년 신인 시절 이후 8년 만에 홈런 더비에 다시 출전한 강백호는 예선에서 홈런 7개를 기록해 오태곤, 허인서(한화)와 공동 1위에 올랐다. 세 선수 모두 같은 개수의 홈런을 기록했지만, 145m에 달하는 최고 비거리를 기록한 강백호가 140m의 오태곤과 함께 결승에 진출했다.
결승 무대는 마지막까지 손에 땀을 쥐게 하는 명승부였다.

먼저 타석에 들어선 오태곤은 7아웃 동안 4개의 홈런을 날린 뒤 피버타임에서 3개를 추가해 모두 7개의 홈런을 기록했다.

강백호는 초반 다소 고전했다. 7아웃 동안 홈런 3개에 그치며 패색이 짙어지는 듯했다. 하지만 30초 휴식 뒤 이어진 1분간의 피버타임에서 놀라운 집중력을 발휘했다.

종료 3초를 남겨두고 오른쪽 폴대를 맞히는 극적인 홈런을 포함해 4개의 홈런을 몰아치며 승부를 서든데스로 끌고 갔다.

운명이 갈린 30초. 오태곤은 추가 홈런을 만들지 못했지만 강백호는 두 번째 스윙에서 담장을 넘기는 결승 홈런을 터뜨렸다. 홈런을 확인한 그는 시원한 배트플립으로 우승을 자축했고, 한화 동료 문현빈과 허인서의 물세례를 받으며 환한 미소를 지었다.

[서울=뉴스핌] 한화 강백호가 10일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런 더비에서 145m 거리의 대형 홈런을 날려 비거리상 피켓 들고 기념사진을 촬영하고 있다. [사진 = 한화 이글스] 2026.07.10 wcn05002@newspim.com

우승을 차지한 강백호는 상금 1000만원과 우승 트로피, 삼성 비스포크 AI 에어드레서를 받았다. 예선에서 기록한 145m 초대형 홈런으로 비거리상까지 차지하며 공기청정기도 부상으로 받았다.

우승 직후 기자회견장에 들어선 강백호는 "신인 때 한 번 나와보고 8년 만에 다시 홈런 더비에 출전했다"라며 "이번에는 꼭 우승을 해보고 싶었는데 목표를 이뤄 정말 기쁘다"라고 소감을 밝혔다.

극적인 승부를 함께 만든 오태곤에 대한 칭찬도 잊지 않았다. 강백호는 "(오)태곤이 형과는 KT에서 함께 뛰었고 워낙 힘이 좋은 선수라는 걸 잘 알고 있었다"라며 "사실 결승에서 김도영(KIA)이나 오스틴(LG)을 만날 줄 알았는데 예선에서 (오)태곤이 형이 너무 잘 쳐서 깜짝 놀랐다. 마지막까지 질 수도 있겠다는 생각을 했다"라고 돌아봤다.

이날 강백호는 우승보다 더 욕심냈던 목표도 공개했다. 그는 "사실 오늘은 비거리상을 노리고 왔다. 잠실구장을 넘기는 장외 홈런을 꼭 치고 싶었다"라며 "우승도 좋지만 그것만큼은 꼭 해보고 싶었는데 결국 못 넘겨서 아쉽다. 아직 부족한 것 같다"라고 웃으며 말했다.

[서울=뉴스핌] 한화 강백호가 10일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런 더비에서 우승을 차지했다. [사진 = 한화 이글스] 2026.07.10 wcn05002@newspim.com

이번 우승 뒤에는 든든한 조력자도 있었다. 강백호는 KIA 포수 한준수를 배팅볼 투수로 선택했다. 경기 시작 전 여러 선수에게 공을 받아본 끝에 가장 좋은 공을 던진 한준수를 낙점했다.

그는 "야구계에서는 포수가 배팅볼을 가장 잘 던진다는 말이 있다"라며 "(한)준수와도 워낙 친하고 원래 공을 잘 던지는 걸 알고 있었다. 시작 전에 다섯 명 정도가 공을 던져줬는데 준수 공이 가장 마음에 들었다"라고 설명했다.

한준수와의 남다른 인연도 소개했다. "(한)준수가 올해 제 배트를 10자루 정도 가져다 썼다"라며 웃은 강백호는 "오히려 제가 보답을 받은 느낌이다. 그래도 상금은 함께 나눌 생각이다"라고 말했다.

우승 상금 사용 계획도 밝혔다. 그는 "사적인 곳에 쓰기보다는 야구 용품을 사는 데 사용할 것 같다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 한화 강백호가 10일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전 컴투스프로야구 홈런 더비에서 우승을 차지했다. [사진 = 한화 이글스] 2026.07.10 wcn05002@newspim.com

극적인 우승으로 기분 좋게 전반기를 마무리한 강백호는 이제 시선을 후반기로 돌렸다. 그는 "오늘은 정말 가을야구를 하는 것처럼 집중했다. 너무 짜릿했고 도파민이 많이 올라왔다"라며 "전반기를 5할 승률로 마친 만큼 후반기에도 팀이 순위 경쟁을 하는 데 제가 더 큰 보탬이 되고 싶다. 많은 경기에 출전해 좋은 모습을 보여드리겠다"라고 각오를 다졌다.

한편 허리 통증으로 불참한 오스틴의 대체 선수로 출전한 오태곤은 예선에서 피버타임 최다 홈런을 기록하며 결승까지 진출하는 저력을 보였다. 아쉽게 우승은 놓쳤지만 준우승 상금 300만원과 피버타임 최다 홈런 선수에게 주어지는 '컴프야상'을 받으며 의미 있는 하루를 마무리했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
새 법원행정처장에 노경필 대법관 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 대법원은 10일 "조 대법원장이 오는 14일자로 노 대법관을 신임 법원행정처장에 임명했다"고 밝혔다. 10일 대법원에 따르면 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 노 대법관. 법원행정처장은 대법원장의 지휘를 받아 전국 법원의 인사·예산·조직 등 사법행정 사무를 총괄하는 자리로, 대법관 가운데 1명이 맡는다. 노 신임 처장은 사법연수원 23기로, 1997년 법관으로 임용됐다. 이후 대법원 재판연구관과 서울고법 고법판사, 광주고법 부장판사, 수원고법 부장판사·수석부장판사 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 대법원은 노 신임 처장이 대법원 재판연구관으로 5년간 근무하면서 헌법·행정법 관련 분쟁을 심도 있게 검토해 국민의 기본권과 행정절차 참여권, 조세 정의를 실현하는 데 기여했다고 설명했다. 또 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 도덕성과 인품을 두루 갖춰 법원 안팎의 신망을 받고 있다고 밝혔다. 대법원 관계자는 이날 "노 신임 처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와 소통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신할 적임자"라고 말했다. 법원행정처장 자리는 박영재 대법관이 지난 2월 27일 사의를 표명한 뒤 4개월 넘게 공석이었다. 박 대법관은 올해 1월 16일 취임했으나 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 이른바 '사법개혁 3법' 입법에 반발하는 뜻으로 취임 42일 만에 물러났다. 이후 기우종 법원행정처 차장이 처장 직무를 대행해왔다. 대법관 공석이 이어지는 상황에서 현직 대법관을 법원행정처장으로 임명한 만큼, 향후 후임 대법관 제청 논의가 재판 인력 공백 문제와 맞물려 속도를 낼지도 주목된다. yek105@newspim.com 2026-07-10 14:50
사진
"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동