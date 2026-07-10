홍콩 프로농구 챔피언 이스턴, 3시즌 연속 EASL 참가

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=홍콩 프로농구 챔피언 이스턴, 3시즌 연속 EASL 무대 밟는다

홍콩 이스턴이 2025-26 HKA1 디비전 우승을 차지하며 동아시아 슈퍼리그(EASL) 2026-27 시즌 출전권을 획득했다.

이스턴은 2024-25 시즌 처음 EASL에 참가해 조별리그 3승 3패를 기록하며 파이널 포 진출까지 한 걸음 차로 아쉽게 탈락했다. 이어 2025-26 시즌에는 2승 4패를 기록했지만, 대만 P. LEAGUE+ 준우승팀 타이베이 푸본 브레이브스와 KBL 준우승팀 서울 SK 나이츠를 상대로 승리를 거두며 경쟁력을 입증했다. 이번 출전으로 홍콩 이스턴은 3시즌 연속 EASL 무대를 밟아 우승에 재도전한다.

EASL CEO 헨리 케린스는 "홍콩 이스턴은 지난 두 시즌 동안 EASL에서 꾸준히 경쟁력을 보여준 팀이다. 리그의 수준이 계속 높아지는 가운데서도 강팀들을 상대로 인상적인 경기력을 보여줬다. 홍콩을 대표하는 팀으로 다시 함께하게 되어 기쁘며, 새로운 시즌에서도 좋은 활약을 기대한다" 고 말했다.

홍콩 이스턴의 팀 리더 윌슨 초이는 "EASL은 우리 구단의 성장에 큰 도움이 된 무대였다. 지난 두 시즌 동안 아시아 최고의 클럽들과 경쟁하며 젊은 선수들과 베테랑 모두 많은 경험을 쌓을 수 있었고, 그 경험이 HKA1에서도 팀 경쟁력을 높이는 데 큰 역할을 했다. EASL은 해마다 수준이 높아지고 있으며, 다시 한번 아시아 최고의 팀들과 경쟁할 기회를 얻게 되어 기대된다" 고 소감을 밝혔다.

지난 두 시즌 동안 홍콩 이스턴은 카메론 클라크, 크리스 맥러플린, 글렌 양, 도미닉 길버트 등을 중심으로 경쟁력을 이어왔다.

맥러플린은 2024-25 시즌 평균 16.8점 13.7리바운드를 기록하며 시즌 더블더블을 달성한 대표적인 선수 중 한 명으로 활약했다. 2025-26 시즌에는 길버트가 평균 21.3점 8.7리바운드를 기록하며 팀 공격을 이끌었고, 클라크와 글렌 양 역시 두 시즌 모두 핵심 전력으로 활약했다.

자국 리그에서도 홍콩 이스턴은 2025-26 HKA1 플레이오프에서 춘룽(Chun Lung)과 사우스 차이나 애슬레틱(South China Athletic)을 연이어 제압한 뒤, 챔피언결정전에서 타이쿤 바스켓볼 팀(Tycoon Basketball Team)을 꺾고 통산 세 번째 HKA1 우승을 차지했다. 파이널 MVP는 도미닉 길버트가 수상했다.

홍콩 이스턴은 EASL 2026-27 시즌 참가를 확정한 열 번째 팀이 됐다.

현재까지 참가를 확정한 팀은 ▲부산 KCC 이지스(KBL) ▲고양 소노 스카이거너스(KBL) ▲류큐 골든 킹스(B.LEAGUE) ▲알바크 도쿄(B.LEAGUE) ▲나가사키 벨카(B.LEAGUE) ▲타오위안 파우이안 파일럿츠(P. LEAGUE+) ▲타이베이 푸본 브레이브스(P. LEAGUE+) ▲TSG 고스트호크스(P. LEAGUE+) ▲자크 브롱코스(몽골 The League) ▲홍콩 이스턴(HKA1)이다.

EASL은 추가 참가팀을 추후 발표할 예정이다.

iaspire@newspim.com