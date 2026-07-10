경기도의회 민주당, 판교 AI클러스터 방문...'미래 먹거리' 현장 행보 시동

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안광률 대표의원 "글로벌 AI 경쟁, 기업들이 승리할 수 있도록 민주당이 든든한 지원군 될 것"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도의회 더불어민주당 수석대표단(대표의원 안광률, 시흥1)은 12대 도의회 개원 후 첫 현장 방문 정책회의 장소로 성남시 '판교 AI(인공지능) 혁신클러스터'를 찾아 현장 간담회를 개최했다고 10일 밝혔다.

경기도의회 더불어민주당 수석대표단(대표의원 안광률, 시흥1)은 12대 도의회 개원 후 첫 현장 방문 정책회의 장소로 성남시 '판교 AI(인공지능) 혁신클러스터'를 찾아 현장 간담회를 개최했다. [사진=경기도의회]

도의회 민주당은 이번 방문을 시작으로 경기도의 미래 100년 먹거리를 책임질 AI와 반도체 분야에 당의 정책 역량을 최우선으로 배치해 적극적인 지원에 나설 계획이다.

이날 현장 정책회의에는 안광률 대표의원을 비롯해 장한별 총괄수석, 김태희 정책위원장, 전자영 수석대변인 등 도의회 민주당 수석대표단과 이수재 경기도 AI산업육성과장, 임종빈 경기도경제과학진흥원 AI본부장, 카이스트(KAIST) 김재철AI대학원 연구진 및 입주기업 대표 등이 대거 참석했다.

판교 AI 혁신클러스터는 지역 특화산업과 AI 기업·기관·투자 네트워크를 유기적으로 연결해 협력형 생태계를 조성하는 거점이다. 경기도는 시·군 공모를 통해 판교, 부천, 시흥, 하남, 의정부, 성남 등 6곳을 AI 혁신클러스터로 지정했으며, 이 중 판교클러스터가 허브 역할을 맡고 있다.

경기도의회 더불어민주당 수석대표단(대표의원 안광률, 시흥1)은 12대 도의회 개원 후 첫 현장 방문 정책회의 장소로 성남시 '판교 AI(인공지능) 혁신클러스터'를 찾아 현장 간담회를 개최했다. [사진=경기도의회]

대표단은 시스코, 젠타, 에이플라 등 입주기업들을 둘러보며 AI 제품 시연을 참관한 뒤 곧바로 기업인 및 정책 담당자들과 간담회를 가졌다.

간담회에서는 ▲스타트업 금융지원 체계화▲AI 기업의 지식재산권 확보 지원▲AI 자동화에 따른 유휴 인력 직무 교육 모델 개발▲데이터센터 건립 지역 인센티브 제공 및 수익의 지방세·공공이익 전환▲인력난 기업의 피지컬 AI 투입 지원 등 산업 경쟁력 강화를 위한 다양한 정책 제안과 논의가 이어졌다.

안광률 대표의원은 "글로벌 AI 전쟁터에서 우리 기업들이 승리할 수 있도록 더불어민주당이 든든한 지원군이 되겠다"며 "당 차원에서 'AI 특별위원회'를 구성해 도의 정책을 세심히 검토하고 현장의 애로사항을 꼼꼼히 살피겠다"고 약속했다.

경기도의회 더불어민주당 수석대표단(대표의원 안광률, 시흥1)은 12대 도의회 개원 후 첫 현장 방문 정책회의 장소로 성남시 '판교 AI(인공지능) 혁신클러스터'를 찾아 현장 간담회를 개최했다. [사진=경기도의회]

경기도의회 더불어민주당은 이번 AI·미래산업 현장 방문을 시작으로 소상공인, 문화, 청년, 노인 등 다양한 테마의 '도민 행복을 위한 정책 발굴 투어'를 지속해서 이어갈 방침이다.

1141world@newspim.com