AI 핵심 요약beta
- 제천시는 11일 4급·5급 승진·전보·파견 인사를 단행했다
- 4급에서는 행정지원·안전건설·경제산업국장 등 주요 국장이 승진·전보됐다
- 5급에선 면·동장과 과장 직무대리 다수를 발탁해 조직 개편과 세대교체를 추진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇4급 승진
▲행정지원국장 유재운 ▲노업기술센터소장 강종선 ▲안전건설국장 이승호 ▲경제산업국장 차광천
◇4급 전보
▲경제산업국장 차광천 ▲김찬향 ▲미래성장국장 ▲송경순 문화복지국장
◇4급 파견
▲제천시의회 파견 정선희
◇5급 승진 및 직무대리
▲도시디자인과장 임정호 ▲투자유치과장 직대 박건우 ▲덕산면장 직대 양진선 ▲스마트정보과 직대 양진선 ▲스마트정보과장 직대 김영철 ▲시립도서관장 직대 정동천 ▲기술복급과장 직대 신선집 ▲용두동장 직대 안미선 ▲자유치유특구과장 직대 임창규 ▲경규태 시민전과장 직대 경규태 ▲관광과장 김태준 ▲이은영 자치행정과장 이은영 ▲금성면장 원정연 ▲미래정책과장 정길영 ▲청풍면장 최준식 ▲수산면장 이나경 ▲문화예술과장 임영규 ▲홍보학습당당관 이상만 ▲기획예산과장 이재용 ▲화산동장 안해영 ▲증앙동장 최윤진 ▲사회복지과장 김경옥 ▲여성가족과장 하음니 ▲천연물과장 윤은하 ▲회계과장 박경란 ▲체육진흥과장 서석호 ▲한수면장 박연대 ▲도시정원과장 김정수 ▲감사법무담당관 최경화 ▲남현동장 오문경 ▲영서동장 김옥미 ▲신속허가과장 이준희 ▲세무과장 엄태현 ▲의림지동장 박상천 ▲농인장애인과장 정수경 ▲농천상생과장 박상천 ▲봉양읍장 이재웅 ▲건설과장 윤덕규 ▲농업정책과장 김영주