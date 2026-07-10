김해시, 2026 가야문화축제 성과 점검…"외부 방문객 39.6% 증가"

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소비액 57억9487만 원 전년比 27.2% ↑

관람객 편의성·운영 체계 개선 방안 검토

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 가야문화축제의 운영 성과와 개선 과제를 점검했다.

김해시는 10일 시청 대회의실에서 '2026 가야문화축제 평가보고회'를 개최했다고 밝혔다.

정영두 김해시장(가운데)이 10일 오후 시청 대회의실에서 열린 2026 가야문화축제 평가보고회에서 유공자들에게 표창을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=김해시] 2026.07.10

보고회에는 가야문화축제제전위원회와 김해문화관광재단, 유관기관, 자원봉사자 등 150여 명이 참석했다. 축제 유공자 표창과 함께 평가 및 컨설팅 용역 결과가 공유됐다.

올해 축제는 지난 4월 30일부터 5월 3일까지 대성동고분군과 수릉원, 봉황동유적 등 일원에서 열렸으며 총 23만8267명이 방문했다. 이 중 외부 방문객은 5만4074명으로 지난해보다 39.6% 증가했다.

만족도 조사에서는 전반적 만족도 4.34점, 재방문 의향 4.37점, 추천 의향 4.34점으로 집계돼 전년 대비 상승한 것으로 나타났다.

카드 소비 빅데이터 분석 결과 축제 기간 총 소비액은 57억9487만 원으로 전년보다 27.2% 증가했다. 방문객 소비도 44.3% 늘어난 것으로 분석됐다.

이날 보고회에서는 김해연구원의 평가 결과를 바탕으로 콘텐츠 경쟁력 강화와 관람객 편의 개선, 운영체계 정비 등 발전 방안이 논의됐다.

정영두 시장은 "평가 결과를 토대로 축제의 강점은 강화하고 보완이 필요한 부분은 개선하겠다"며 "역사문화축제로서 경쟁력 제고에 주력하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com