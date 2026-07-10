츄, ATRP와 전속계약 종료…"서로의 앞날 응원하기로"

AI 핵심 요약beta
- 가수 츄가 10일 ATRP와 전속계약을 종료했다.
- 소속사는 충분한 논의 끝에 합의 이별하며 팬들에게 감사했다.
- 츄는 이달의 소녀와 솔로 활동에 이어 향후 행보에 관심이 모였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 츄와 ATRP가 3년간의 동행을 마무리한다.
ATRP는 10일 "당사와 소속 아티스트 츄의 전속계약이 2026년 7월 10일부로 종료된다"고 밝혔다.
소속사는 "향후 활동 방향에 대해 츄와 충분한 논의를 진행한 끝에 서로의 앞날을 응원하는 마음으로 전속계약을 마무리하기로 합의했다"며 "그동안 츄에게 아낌없는 사랑과 응원을 보내주신 팬 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로의 활동에도 많은 관심과 격려를 부탁드린다"고 전했다.
츄는 2017년 그룹 이달의 소녀 멤버로 데뷔해 다수의 히트곡을 발표하며 국내외에서 큰 사랑을 받았다. 밝고 사랑스러운 매력을 앞세워 음악 활동은 물론 예능, 광고, 화보 등 다양한 분야에서도 활약하며 존재감을 입증했다.
이후 2023년 ATRP와 전속계약을 체결한 츄는 '스트로베리 러쉬(Strawberry Rush)', '온리 크라이 인 더 레인(Only cry in the rain)' 등을 발표하며 솔로 아티스트로서 자신만의 음악 세계를 구축해왔다.
이번 전속계약 종료로 츄가 앞으로 어떤 새로운 행보를 이어갈지 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com