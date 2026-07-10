진안군, 농어촌 기본소득 시범사업 본격 추진…13일부터 신청 접수

AI 핵심 요약beta
- 진안군은 13일 농어촌 기본소득 신청을 시작했다.
- 지원대상은 30일 이상 진안군 거주 군민이며 월 15만원을 빠망카드로 지급한다.
- 군은 지역 내 소비 촉진과 면 지역 상권 활성화, 부정수급 방지에 나선다고 했다.
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[진안=뉴스핌] 고종승 기자= 전북 진안군은 농어촌 기본소득 시범사업 신청을 오는 13일부터 받는다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 인구감소와 지방소멸에 대응하고 지역 내 소비를 촉진하기 위해 마련됐으며 군은 지난 6월 정부 시범사업 대상지로 선정돼 2027년 12월까지 사업을 운영한다.
지원 대상은 신청일 기준 30일 이상 진안군에 주민등록을 두고 실제 거주하는 군민이다. 기존 거주자는 13일부터 신청할 수 있으며 2026년 6월 11일 이후 전입한 주민은 전입 후 30일이 지나면 신청이 가능하다.
신청은 주소지 읍·면 행정복지센터에서 신청서와 신분증 등을 제출하면 된다. 개인별 상황에 따라 추가 서류가 요구될 수 있다.
지원금은 1인당 월 15만 원으로 진안군 통합복지카드인 '빠망카드'에 충전하는 방식으로 지급된다. 신청 후 실거주와 자격 확인을 거쳐 대상자를 확정한 뒤 신청한 다음 달 말부터 지급된다.
신규 전입자는 신청 후 90일간 실거주 여부를 확인한 뒤 자격이 인정되면 신청 다음 달분부터 소급 지급받을 수 있다.
군은 읍과 면 권역별로 사용 지역을 구분해 지역 내 소비를 유도하고 면 지역 상권 활성화와 지역경제 선순환 체계 구축에 나설 계획이다. 또 부정수급과 부정유통 방지를 위한 신고센터 운영과 정기 점검도 병행한다.
진안군 관계자는 "농어촌 기본소득은 단순한 복지정책이 아니라 사람이 머물고 지역 안에서 소비가 이뤄지는 지속가능한 농촌을 만들기 위한 정책"이라며 "많은 군민이 참여해 사업 효과를 함께 만들어가길 바란다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com