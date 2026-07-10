완주군의회 이진영 운영위원장, 사회복지 정책 발전방안 모색

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- 완주군의회 이진영 운영위원장이 10일 사회복지 아젠다 포럼 제2차 회의에 참석해 지역 복지 현안을 논의했다.
- 회의에서 완주군 복지 나눔 현황과 활성화, 민관 협력 강화 등 실천 전략과 정책 방향을 모색했다.
- 이 운영위원장은 현장 의견을 세심히 반영해 군민이 체감하는 복지정책을 만들고 지속 소통하겠다고 밝혔다.
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[완주=뉴스핌] 이백수 기자= 전북 완주군의회는 이진영 운영위원장이 지역사회 복지 현안을 공유하고 군민이 체감하는 복지정책 마련을 위한 정책 발전 방안을 모색했다고 10일 밝혔다.
이진영 운영위원장은 이날 (사)완주군사회복지협의회가 주관한 '아젠다 포럼' 사회복지 정책위원회 제2차 회의에 참석해 지역 복지 현안과 정책 방향을 논의했다.
이번 포럼은 지역사회 복지 현안을 중심으로 다양한 정책 대안을 발굴하고 이를 행정에 반영할 실천 전략을 마련해 완주군 실정에 맞는 사회복지 정책 수립에 기여하기 위해 마련됐다.
회의에서는 지난 4월 열린 제1차 회의 결과를 공유하고 완주군 복지분야 나눔 현황과 활성화 방안, 사회복지 정책 제안 등을 안건으로 지역 복지 수요 변화에 대응하기 위한 정책 방향과 민·관 협력체계 강화 방안을 논의했다.
또 복지 사각지대 해소와 나눔문화 확산, 지속 가능한 복지서비스 제공을 위한 정책 지원 필요성과 현장 의견을 복지정책에 반영하기 위한 실천 방안에 대해서도 의견을 나눴다.
이진영 운영위원장은 "지역 복지정책은 현장의 다양한 목소리가 정책으로 연결될 때 더욱 큰 효과를 낼 수 있다"며 "복지 현장의 의견을 세심히 살펴 군민이 체감하는 정책으로 이어질 수 있도록 의회도 적극적인 역할을 하겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 사회복지 현장과 지속적으로 소통하며 지역사회와 함께 성장하는 복지 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
lbs0964@newspim.com